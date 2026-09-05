صادق اشرفی عضو تیم ملی تیراندازی با کمان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه اردوهای تیم ملی و روند آماده‌سازی ملی‌پوشان برای حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اظهار کرد: پس از جنگ رمضان اردوهای تیم ملی تقریباً به‌صورت مستمر برگزار شد و استراحت چندانی نداشتیم و تنها یکی دو روز بین اردوها فرصت استراحت داشتیم.

وی گفت: در این مدت تنها مسابقه برون‌مرزی که توانستیم در آن شرکت کنیم مسابقات جهانی ترکیه بود که بیشتر برای بازگشت دوباره به شرایط مسابقه و محک زدن ملی‌پوشان برگزار شد. ما مدت زیادی بود که در هیچ مسابقه‌ای شرکت نکرده بودیم و تقریباً از مسابقات جهانی کره در سال ۲۰۲۳ مسابقه‌ای نداشتیم بنابراین حضور در ترکیه کمک کرد تا دوباره به شرایط مسابقه عادت کنیم.

عضو تیم ملی تیراندازی با کمان ادامه داد: تلاش زیادی صورت گرفت تا در یک رویداد ورزشی دیگر نیز شرکت کنیم اما متأسفانه تقویم مسابقات اجازه این کار را نداد. مسابقه بعدی در اسپانیا برگزار می‌شد که مشکلات مربوط به ویزا نیز چالش‌های خاص خود را داشت.

اشرفی خاطرنشان کرد: پس از آن یک اردوی ۱۰ روزه در ترکیه تدارک دیده شد تا بتوانیم تا حد امکان در کنار تیراندازان خارجی تمرین کنیم. هدف این بود که دوباره به شرایط و عادتی که پیش از این داشتیم برگردیم و برای مسابقات پیش رو آماده شویم.

وی درباره همکاری با مربی کره‌ای تیم ملی نیز گفت: نتیجه گرفتن با مربی خارجی یا ایرانی به شرایط مختلفی بستگی دارد. ارتباطی که میان ورزشکار و مربی شکل می‌گیرد و همچنین سطح فنی مربی بسیار مهم است. نمی‌توان گفت همه مربیان خارجی الزاماً اطلاعات و سطح فنی مورد نیاز ما را دارند.

عضو تیم ملی تیراندازی با کمان افزود: مربی فعلی تیم ملی از مربیان و تیراندازان قدیمی بوده و در واقع مربی شخصی خود من نیز بوده است. بنابراین شناخت خوبی از یکدیگر داریم و در تمرینات با هم کار می‌کنیم، ایرادات را برطرف می‌کنیم و مربی نیز به نظرات ورزشکاران توجه دارد.

وی تأکید کرد: امیدواریم بتوانیم با تمام توان کار کنیم. قطعاً چیزی از تلاشمان کم نمی‌گذاریم. این مدت طولانی حضور در اردو و نداشتن مسابقه برای ورزشکار آسان نیست اما تمام تلاشمان را می‌کنیم و امیدواریم خدا کمک کند تا بهترین نتیجه را بگیریم. بهترین نتیجه برای ما همیشه کسب مدال است و امیدواریم بتوانیم عملکرد خوبی داشته باشیم.

اشرفی در ادامه درخصوص شانس کسب سهمیه المپیک خاطرنشان کرد: قطعاً در شرایط فعلی به المپیک فکر می‌کنیم. من خودم حدود ۱۳ سال است که در اردوهای تیم ملی حضور دارم و همیشه هدف اصلی‌مان رسیدن به المپیک بوده است. المپیک نهایت افتخار برای یک ورزشکار است و تمام تلاشمان را برای رسیدن به این هدف انجام می‌دهیم.

عضو تیم ملی تیراندازی با کمان تصریح کرد: رشته ریکرو بیش از ۱۰۰ سال سابقه حضور در المپیک دارد و برای ما افتخار بزرگی است که بتوانیم در این میدان حضور داشته باشیم. البته ای‌کاش برنامه‌ریزی‌ها و روند آماده‌سازی به شکلی بود که هیچ‌وقت قطع نمی‌شد و فقط نزدیک المپیک شدت نمی‌گرفت و در سایر مقاطع به حالت آماده‌باش نمی‌رفت.

اشرفی ادامه داد: اگر هدف‌گذاری همیشه بر اساس المپیک انجام می‌شد شاید می‌توانستیم این هدف را محقق کنیم و به جای حضور یک ورزشکار شانس حضور تیمی در المپیک را نیز داشته باشیم. تاکنون ایران در بخش آقایان نتوانسته به‌صورت تیمی در المپیک شرکت کند و امیدواریم این اتفاق در آینده رخ دهد.

وی در پایان تاکید کرد: ما آنچه در توان داریم انجام می‌دهیم. حداقل خودمان برنامه‌های شخصی، تلاش‌ها، زحمات و حتی شرایط شغلی‌مان را به شکلی تنظیم می‌کنیم که بتوانیم به این افتخار برسیم و امیدواریم نتیجه این تلاش‌ها به حضور و موفقیت در المپیک منجر شود.