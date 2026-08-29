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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۷

قهرمانان لیگ تیراندازی با کمان مشخص شدند

قهرمانان لیگ تیراندازی با کمان مشخص شدند

هفدهمین دوره لیگ برتر تیراندازی با کمان امروز با معرفی تیم‌های قهرمان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، هفدهمین دوره مسابقات لیگ برتر تیراندازی با کمان امروز هفتم شهریورماه درحالی برگزار شد که تیم‌های قهرمان مشخص شدند.

تیم‌های برتر به شرح زیر است:

ریکرو آقایان:
۱- دانشگاه آزاد
۲- عقاب معراج
۳ـ فولاد مبارکه سپاهان

ریکرو بانوان:

۱- سنگ آهن بافق
۲- فولاد مبارکه سپاهان
۳- نقش جهان اصفهان

کامپوند آقایان:
۱- کمان پارسه
۲- فولاد مبارکه سپاهان
۳- کمانکده تیرداد همدان

کامپوند بانوان:

۱- نقش جهان اصفهان
۲- مقاومت شهرداری
۳- نهالستان تاکستان

کد مطلب 6931356

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