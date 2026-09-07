به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز فروزانفر صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبیین روند توسعه کشت پسته در استان اظهار کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای بهره‌وری بیشتر از منابع آبی و خاکی کشت پسته در سال‌های اخیر مورد توجه ویژه باغداران همدانی قرار گرفته به‌طوری که تنها در پنج سال گذشته ۱۰۰ هکتار باغ پسته جدید در استان احداث شده است.

وی با اشاره به پراکندگی جغرافیایی محصول پسته در استان همدان افزود: در حال حاضر شهرستان نهاوند با ۱۶۲ هکتار پیشگام در تولید پسته استان است و پس از آن شهرستان‌های ملایر با ۱۰۹ هکتار و تویسرکان با ۳۸ هکتار در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با تاکید بر سیاست‌های سازمان جهاد کشاورزی برای تغییر الگوی کشت متناسب با ظرفیت‌های اقلیمی مناطق، گفت: توسعه باغات پسته متناسب با شرایط هر منطقه و در راستای افزایش بهره‌وری بخش باغبانی استان پیگیری می‌شود.

وی درباره وضعیت تولید محصول خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۰ تن پسته از باغ‌های بارده استان برداشت شد و با توجه به روند توسعه سطح زیرکشت و ورود باغ‌های جدید به سنین باردهی اقتصادی پیش‌بینی می‌شود ظرفیت تولید این محصول در سال‌های آتی روند صعودی داشته باشد.

فروزانفر در پایان بر ضرورت رعایت اصول علمی در باغداری تاکید کرد و افزود: بهره‌گیری از روش‌های نوین کشت انتخاب ارقام سازگار با اقلیم و مدیریت اصولی باغ‌ها از الزامات پایداری و موفقیت در توسعه کشت پسته در استان همدان به شمار می‌رود.