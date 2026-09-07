سلیمی با برتری برابر یزدانی به نیمه نهایی صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های گرندپری تکواندو در شهر موجو کره جنوبی در حال برگزاری است. امروز مبارزات وزن ۸۰+ کیلوگرم مردان پیگیری شد که هر دو نماینده کشورمان با برتری مقابل رقبای خود راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شدند.

آرین سلیمی در نخستین مبارزه خود برابر «ایوان ساپینا» از کرواسی به برتری رسید و در ادامه، «کارلوس سانسورس» دارنده مدال‌های طلا و نقره جهان را در دو راند متوالی شکست داد و به مرحله یک‌چهارم نهایی صعود کرد.

در سوی دیگر، محمدحسین یزدانی، دیگر نماینده کشورمان در این وزن، در نخستین مبارزه «جوردن استوارت» از کانادا را با اقتدار و در دو راند متوالی شکست داد. وی در ادامه نیز مقابل «کانگ سانگ هیون» دارنده دو مدال طلای جهان از کره جنوبی، مبارزه‌ای برتر و هوشمندانه به نمایش گذاشت و با کسب پیروزی، راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد.

در این مرحله، دو نماینده کشورمان مقابل یکدیگر قرار گرفتند که در نهایت آرین سلیمی موفق شد با برتری ۱۲بر ۷ و ۹بر ۹ یزدانی را شکست دهد و با صعود به مرحله نیمه‌نهایی، مدال برنز خود را قطعی کند.