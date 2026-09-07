خراسان جنوبی روی نقشه سرمایه گذاری ۱۲ کشور جهان

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان صبح دوشنبه در نشست با مدیرکل دیوان محاسبات خراسان جنوبی با اشاره به دیدار پیشین خود با مجموعه دیوان محاسبات استان اظهار کرد: طی چند ماه گذشته اتفاقات خوبی در حوزه اقتصادی استان رقم خورده که یکی از مهم‌ترین آنها موضوع سرمایه‌گذاری خارجی است.

وی افزود: سرمایه‌گذاری خارجی موضوعی بود که پیش از این کمتر مورد توجه قرار گرفته بود و حتی بسیاری تصور نمی‌کردند خراسان جنوبی ظرفیت قابل توجهی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی داشته باشد، اما با تدابیر استاندار و پیگیری‌های انجام شده و نگاه مثبتی که در سطح ملی و حتی بین‌المللی نسبت به استان شکل گرفته، شرایط برای حضور سرمایه‌گذاران مساعد شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به محدودیت منابع عمومی گفت: بودجه عمومی استان حدود سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است و با توجه به گستردگی استان و مشکلات و چالش‌های موجود، حتی اگر این رقم افزایش قابل توجهی داشته باشد، بخش عمده آن صرف حفظ وضع موجود و جلوگیری از فرسودگی بیشتر زیرساخت‌ها، جاده‌ها و تجهیزات خواهد شد.

ذاکریان ادامه داد: بنابراین نمی‌توان توسعه استان را صرفاً متکی به بودجه عمومی دانست و باید از ظرفیت‌های دیگری همچون سرمایه‌گذاری های داخلی و خارجی برای ایجاد زیرساخت و رونق اقتصادی استفاده کرد.

۳۶ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خارجی در استان

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری خارجی در خراسان جنوبی امروز در سطح ملی نیز مورد توجه قرار گرفته است، گفت: در دو سال اخیر ۲۶ پروژه جدید سرمایه‌گذاری خارجی در استان جذب شده که ارزش تقریبی مجموع این پروژه‌ها با احتساب نرخ فعلی ارز، حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی افزود: تاکنون ۱۱ پروژه از این تعداد به بهره‌برداری رسیده که ارزش سرمایه‌گذاری آنها نیز حدود ۱۷ تا ۱۸ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

ذاکریان تأکید کرد: این منابع نه از محل بودجه دولت تأمین شده، نه تسهیلات بانکی و نه ارز دولتی بوده است؛ بلکه سرمایه‌هایی است که با تلاش و پیگیری برای ورود به استان جذب شده و در مسیر توسعه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: همین موضوع نشان می‌دهد تلفیق منابع دولتی با سرمایه‌گذاری غیردولتی می‌تواند اثر بسیار بیشتری در توسعه استان داشته باشد.

خراسان جنوبی؛ پیشتاز جذب سرمایه‌گذاری خارجی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به ارائه تجربیات استان در سطح ملی اظهار کرد: در یکی از جلسات وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارشی از عملکرد خراسان جنوبی در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی ارائه شد که پس از آن، وزارتخانه خواستار تبیین دلایل موفقیت و تجربیات استان در این زمینه شد.

ذاکریان افزود: در این گزارش، موضوعاتی مانند نحوه جذب سرمایه‌گذار، تاکیدات استاندار در خصوص تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، همکاری بین قوا، نقش رسانه‌ها و چگونگی همراهی دستگاه‌ها برای تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار گرفت.

وی بیان کرد: در خراسان جنوبی تلاش شده است با رویکرد جذب فعال، سرمایه‌گذار پس از ورود به استان رها نشود و از مرحله شناسایی ظرفیت تا اجرای پروژه و بهره برداری، همراهی و پیگیری لازم انجام شود.

رسانه‌ها در معرفی ظرفیت‌های استان نقش دارند

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی یکی دیگر از عوامل مؤثر در جذب سرمایه‌گذاری را نحوه معرفی استان عنوان کرد و گفت: رسانه‌ها نیز باید در کنار بیان مشکلات، ظرفیت‌ها و مزیت‌های استان را معرفی کنند.

ذاکریان افزود: قرار نیست مشکلات استان کتمان شود، اما در کنار اخبار مربوط به خشکسالی، گرد و غبار، تصادفات و مشکلات، باید ظرفیت‌های خراسان جنوبی در حوزه صنعت، معدن، انرژی خورشیدی، گردشگری و سرمایه انسانی نیز معرفی شود.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری که قصد ورود به استان را دارد، ابتدا درباره خراسان جنوبی جست‌وجو می‌کند و مزیت‌ها، آسیب‌ها و ریسک‌های سرمایه‌گذاری را بررسی خواهد کرد؛ بنابراین تصویری که از استان در فضای رسانه‌ای ارائه می‌شود، در تصمیم او اثرگذار است.

هدفگذاری برای استان بدون خاموشی

ذاکریان با اشاره به سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه انرژی خورشیدی گفت: در حال حاضر ۴۸ مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی با سرمایه‌گذاری خارجی در استان ایجاد شده و ۱۴۰ مگاوات دیگر نیز در قالب هفت پروژه در حال اجراست.

وی افزود: این پروژه‌ها بدون اتکا به یک ریال ارز دولتی و بودجه عمومی در حال اجرا هستند و می‌توانند بخشی از نیاز استان به زیرساخت‌های انرژی را تأمین کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به کاهش قطعی برق در استان گفت: یکی از اهداف استان این است که در مسیر تأمین پایدار برق حرکت کند و سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی می‌تواند در تحقق این هدف نقش داشته باشد و به اولین استان بدون خاموشی تبدیل شویم.

سرمایه‌گذاران ۱۲ کشور در خراسان جنوبی

ذاکریان با اشاره به تنوع کشورهای سرمایه‌گذار در استان گفت: امروز سرمایه‌گذارانی از حدود ۱۲ تا ۱۳ کشور در خراسان جنوبی حضور دارند و این تنوع، نشان‌دهنده افزایش جذابیت استان برای سرمایه‌گذاران خارجی است.

وی افزود: از امارات متحده عربی در حوزه انرژی خورشیدی، از ترکیه برای پروژه ۶۰ مگاواتی و از عمان نیز در حوزه انرژی خورشیدی سرمایه‌گذاری‌هایی در استان شکل گرفته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: در جدیدترین مورد نیز زمینه حضور سرمایه‌گذار اسپانیایی در حوزه معدن و استخراج کانسارهای معدنی و فلزی فراهم شده است.

ذاکریان گفت: حتی سفارت اسپانیا نیز برای توسعه ارتباطات و بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان اعلام آمادگی کرده که نشان می‌دهد ظرفیت‌های خراسان جنوبی در حال دیده‌شدن در عرصه بین‌المللی است.

۵۵ درصد پروژه‌های خارجی دو دهه در دو سال اخیر

وی با مقایسه عملکرد دو دهه گذشته استان با دو سال اخیر اظهار کرد: در ۲۰ سال نخست پس از تشکیل خراسان جنوبی، ۲۱ پروژه معتبر سرمایه‌گذاری خارجی در استان جذب شده بود، اما در دو سال اخیر ۲۶ پروژه جدید جذب شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی افزود: این به معنای آن است که بیش از نیمی از تعداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده در دو دهه گذشته، تنها طی دو سال اخیر به استان آمده‌اند.

ذاکریان ادامه داد: این مقایسه به معنای نادیده گرفتن تلاش‌های گذشته نیست؛ چراکه برای حرکت قطار سنگین توسعه، سال‌ها زیرساخت و زمینه‌سازی لازم است، اما اکنون این روند آغاز شده و انتظار می‌رود در سال‌های آینده نیز شتاب بیشتری بگیرد.

وی همچنین گفت: تعداد پروژه‌های فعال سرمایه‌گذاری خارجی استان از ۱۶ پروژه به ۲۷ پروژه افزایش یافته و حدود ۴۰ درصد پروژه‌های فعال مربوط به همین دو سال اخیر است.

سرمایه‌گذاری خارجی و اشتغال ۵۵۳ نفر

ذاکریان با اشاره به آثار سرمایه‌گذاری‌های جدید بر اشتغال استان گفت: پروژه‌های جدید سرمایه‌گذاری خارجی تاکنون زمینه اشتغال ۵۵۳ نفر را فراهم کرده‌اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تأکید کرد: هدف این است که با ایجاد سرمایه‌گذاری‌های جدید، ظرفیت‌های اقتصادی استان فعال‌تر شده و زمینه افزایش درآمد و رفاه مردم نیز فراهم شود.

جذب بیش از ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار

ذاکریان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان اشاره کرد و گفت: سال گذشته حدود چهار هزار و ۸۴۶ میلیارد تومان اعتبار به استان اختصاص یافت که نسبت به رقم یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سال‌ ۱۴۰۲، رشد قابل توجهی داشت.

وی افزود: با هدفگذاری استاندار در سال جاری نیز تاکنون حدود ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار نقدی و غیرنقدی برای استان جذب شده و این پنجره فرصت تا پایان شهریور ماه باز است.

ضرورت حمایت از مدیران برای پیشبرد امور

ذاکریان همچنین بر نقش دستگاه‌های نظارتی در ایجاد اطمینان برای مدیران اجرایی تأکید کرد و گفت: تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی می‌تواند به مدیران برای تصمیم‌گیری بهینه و پیشبرد امور جرات و اطمینان بیشتری بدهد.

وی افزود: بسیاری از قوانین و مقررات موجود مربوط به شرایط عادی است و در مواردی که ظرفیت قانونی برای تسهیل امور استان وجود دارد، باید با همکاری دستگاه‌های نظارتی از این ظرفیت‌ها استفاده کرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: مدیران اجرایی نباید به دلیل احتمال تبعات تصمیم‌گیری، از انجام وظایف و اجرای طرح‌های توسعه‌ای باز بمانند؛ در عین حال، رعایت قانون و مقررات نیز باید اصل باشد.

مرکز خدمات سرمایه‌گذاری؛ زیرساخت توسعه استان

ذاکریان در ادامه با اشاره به اهمیت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی استان اظهار کرد: تجربه دو سال اخیر نشان داده است که جذب سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند بدون اتکا به بودجه عمومی، منابع قابل توجهی را وارد استان کند و به همین دلیل زیرساخت‌های مربوط به این حوزه باید تقویت شود.

وی با بیان اینکه منابع عمومی برای پاسخگویی به همه نیازهای توسعه‌ای استان کافی نیست، افزود: با توجه به رویکرد جدید اقتصادی و محدودیت منابع، سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی باید در کنار منابع دولتی به کمک توسعه استان بیاید.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تأکید کرد: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های لازم برای این مسیر است و تقویت آن می‌تواند زمینه حضور سرمایه‌گذاران بیشتری را در استان فراهم کند.

ذاکریان گفت: سرمایه‌گذاری که قصد ورود به استان را دارد، پیش از حضور، فضای کسب‌وکار و امکانات و زیرساخت‌های موجود را بررسی می‌کند؛ بنابراین فراهم کردن حداقل زیرساخت‌های مورد نیاز سرمایه‌گذار، بخشی از فرآیند رقابت استان‌ها برای جذب سرمایه است.