به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرخزاده با اشاره به نزدیک شدن مهرماه و افزایش تقاضای سفرهای درونشهری همزمان با بازگشایی مدارس و دانشگاهها، گفت: سیاست مدیریت شهری این است که نبود کارتبلیت موجب تحمیل هزینه بیشتر به شهروندان نشود.
وی افزود: با توجه به شرایط موجود در زمینه تأمین کارتبلیت و با هدف رفاه حال شهروندان، هزینه استفاده از مترو و اتوبوس برای دارندگان کارتبلیت و افراد فاقد کارت در بخش عمده مسیرهای شهری یکسان و ۵ هزار تومان تعیین شده است.
فرخزاده با بیان اینکه هزینه بلیت نسبت به سال گذشته نیز کاهش یافته است، گفت: شهرداری شیراز تلاش کرده با کاهش هزینه استفاده از حملونقل عمومی، ضمن حمایت از معیشت خانوادهها، زمینه تشویق شهروندان به استفاده بیشتر از مترو و اتوبوس را فراهم کند.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز ادامه داد: افزایش استفاده از ناوگان حملونقل عمومی میتواند به کاهش استفاده از خودروهای شخصی و مدیریت بهتر ترافیک شهری نیز کمک کند.
وی با اشاره به تفاوت کرایه در برخی مسیرهای طولانی، گفت: تنها در مسیرهای طولانی مربوط به بخشها و روستاهای اطراف شیراز، به دلیل مسافت بیشتر، کرایه متفاوتی در نظر گرفته شده است و در مسیرهای معمول شهری، نداشتن کارتبلیت موجب افزایش هزینه سفر شهروندان نخواهد شد.
فرخزاده تأکید کرد: با بازگشایی مدارس و دانشگاهها، میزان استفاده دانشآموزان، دانشجویان و خانوادهها از ناوگان حملونقل عمومی افزایش مییابد و تلاش شده محدودیت دسترسی به کارتبلیت، دغدغه یا هزینه مضاعفی برای شهروندان ایجاد نکند.
فراخوان برای بازگرداندن کارتهای اضافی
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز همچنین از شهروندانی که بیش از یک کارتبلیت در اختیار دارند خواست در پویش بازگرداندن کارتهای اضافی مشارکت کنند.
وی گفت: طبق آمار، بسیاری از شهروندان چند کارتبلیت در اختیار دارند که ممکن است بخشی از آنها بدون استفاده مانده باشد، بنابراین از شهروندان درخواست شده کارتهای اضافی و بلااستفاده خود را به کیوسکهای فروش بلیت تحویل دهند تا امکان استفاده از این کارتها برای شهروندانی که کارت در اختیار ندارند، فراهم شود.
فرخزاده با تأکید بر اینکه کارتبلیتهای موجود همچنان قابلیت شارژ و استفاده دارند، افزود: شهروندانی که کارت در اختیار دارند میتوانند مانند گذشته نسبت به شارژ و استفاده از آن اقدام کنند.
پیگیری تأمین نسل جدید کارتبلیت
معاون شهردار شیراز در ادامه از پیگیری تأمین نسل جدید کارتبلیت و توسعه زیرساختهای پرداخت الکترونیکی خبر داد و گفت: این موضوع با جدیت از سوی معاونت مالی و اقتصادی و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری شیراز در حال پیگیری است.
وی ابراز امیدواری کرد قرارداد طراحی، تأمین، تجهیز و نصب سامانه جدید و بهروز پرداخت هرچه سریعتر به سرانجام برسد.
اتوبوسهای جدید در راه ناوگان شیراز
فرخزاده همچنین از تقویت ناوگان اتوبوسرانی شیراز و حومه خبر داد و اظهار کرد: بهزودی تعدادی از اتوبوسهای تازهخریداریشده که از امکانات جدید و بهروز برخوردار هستند، به ناوگان اتوبوسرانی شیراز و حومه اضافه خواهند شد.
وی در پایان تأکید کرد: مجموعه این اقدامات با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به حملونقل عمومی، کاهش هزینه سفرهای روزانه، حمایت از معیشت خانوادهها و افزایش جذابیت استفاده از مترو و اتوبوس دنبال میشود.
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