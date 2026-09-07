جریمه ۴۹ میلیاردی برای قاچاق تجهیزات آزمایشگاهی در الیگودرز

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان الیگودرز به پرونده لوازم آزمایشگاه به ارزش ۴۹ میلیارد و ۵۷۹ میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه با بررسی مدارک موجود در پرونده و به دلیل ارائه‌نشدن اسناد و مدارک قانونی، تخلف قاچاق را محرز و متخلف را به پرداخت ۴۹ میلیارد و ۵۷۹ میلیون ریال جزای نقدی برابر ارزش تخلف محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، گفت: شعبه بر اساس ماده ۳۸۳ و تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری از کامیون، رفع توقیف و با اضافه‌شدن در مجموع متخلف را به پرداخت ۴۹ میلیارد و ۵۷۹ میلیون ریال جریمه کرد.

شاهی، افزود: مأموران نیروی انتظامی الیگودرز از یک کامیون این محموله را به ظن قاچاق کشف و پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.