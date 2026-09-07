به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل حاجی‌نژاد صبح دوشنبه در نشست با مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی، با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی مرتضی ذاکریان درباره عملکرد استان در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اظهار کرد: فارغ از ظرفیت‌های خراسان جنوبی، اساساً جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این استان کار ساده‌ای نیست و با توجه به شرایط و محدودیت‌های موجود، کاری که در این زمینه انجام شده قابل تقدیر است.

وی افزود: اینکه در دو سال اخیر تعداد قابل توجهی سرمایه‌گذار خارجی وارد استان شده‌اند و عملکرد این مدت با دو دهه گذشته مقایسه می‌شود، نشان می‌دهد اتفاق مهمی در استان رقم خورده است.

مدیرکل دیوان محاسبات خراسان جنوبی ادامه داد: حتی برای خود من جالب است که بتوانیم به جز حوزه انرژی خورشیدی، سرمایه‌گذاران خارجی را در سایر بخش‌ها نیز جذب کنیم؛ چراکه این کار دشواری است، اما اگر این مسیر ادامه پیدا کند، قطعاً دستاوردهای بیشتری برای استان به همراه خواهد داشت.

سرمایه‌گذار خارجی بهترین مبلغ ظرفیت استان است

حاجی‌نژاد با اشاره به نقش سرمایه‌گذاران در جذب سرمایه‌گذاران جدید گفت: هر سرمایه‌گذاری که وارد استان می‌شود، در واقع می‌تواند بهترین مشوق برای حضور افراد دیگر باشد.

وی افزود: اگر یک سرمایه‌گذار خارجی در خراسان جنوبی سرمایه‌گذاری کند و توجیه اقتصادی پروژه خود را مثبت ببیند، طبیعتاً این تجربه را به سایر سرمایه‌گذاران نیز منتقل می‌کند و می‌تواند زمینه حضور آنها را فراهم کند.

مدیرکل دیوان محاسبات خراسان جنوبی بیان کرد: سرمایه‌گذار خارجی بیش از هر چیز به توجیه اقتصادی توجه می‌کند و اگر این توجیه وجود داشته باشد، در استان سرمایه‌گذاری خواهد کرد؛ در غیر این صورت، سایر استان ها را انتخاب می‌کند.

زیرساخت‌ها؛ چالش جدی جذب سرمایه‌گذار

حاجی‌نژاد با اشاره به برخی محدودیت‌های زیرساختی استان گفت: بعد مسافت، وضعیت راه‌ها، نبود راه‌آهن مناسب و محدودیت‌های حمل‌ونقل هوایی از جمله موضوعاتی است که کار جذب سرمایه‌گذار در خراسان جنوبی را دشوار می‌کند.

وی افزود: با وجود این محدودیت‌ها، حجم سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده در استان نشان می‌دهد کار بسیار خوبی انجام شده است و اگر این ظرفیت به بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعتی و معدنی نیز تسری پیدا کند، اتفاق بسیار خوبی برای خراسان جنوبی خواهد بود.

مدیرکل دیوان محاسبات خراسان جنوبی، سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی را نیز پیش‌زمینه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی دانست و اظهار کرد: وقتی سرمایه‌گذار خارجی بداند یک استان از نظر تأمین برق شرایط پایداری دارد، این موضوع برای او یک مزیت مهم محسوب می‌شود.

حاجی‌نژاد ادامه داد: خراسان جنوبی باید به سمت توسعه انرژی خورشیدی حرکت کند و این ظرفیت می‌تواند یکی از مؤلفه‌های مهم برای معرفی استان به سرمایه‌گذاران خارجی باشد.

رشد اعتبارات استان قابل توجه است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد استان در جذب اعتبارات گفت: رقم اعتبارات جذب‌شده قابل توجه است و میزان اعتبار باقی‌مانده نیز در مقایسه با برخی استان‌های دیگر عدد بالایی نیست و جذب اعتبار در استان قابل دفاع است.

حاجی‌نژاد با اشاره به رشد اعتبارات استان در سال جاری بیان کرد: مجموعه دستگاه‌های اجرایی و مسئولان استان برای دریافت اعتبارات از مرکز تلاش خوبی انجام داده‌اند و حتی دستگاه‌های نظارتی نیز در موارد لازم برای تسهیل فرآیند جذب اعتبار همکاری کرده‌اند.

وی ادامه داد: این همکاری‌ها موجب شده مدیران دستگاه‌های اجرایی برای پیگیری و جذب اعتبارات با اطمینان بیشتری اقدام کنند و نگرانی آنها نسبت به فرآیندهای نظارتی کاهش یابد.

دفاتر فنی باید پای کار جذب اعتبار بیایند

مدیرکل دیوان محاسبات خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه جذب اعتبار تنها وظیفه واحدهای مالی دستگاه‌ها نیست، گفت: برای تسریع در جذب اعتبارات باید دفاتر فنی نیز به شکل جدی وارد میدان شوند.

حاجی‌نژاد افزود: صرف برگزاری جلسات با مدیران مالی برای حل مشکل جذب اعتبارات کافی نیست و لازم است معاونان عمرانی، مدیران فنی و دفاتر فنی دستگاه‌ها نیز در این فرآیند نقش فعال داشته باشند.