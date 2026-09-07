وقتی جان یک نفر در میان است؛ اورژانس نخستین حلقه زنجیره درمان

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: در شرایطی که وقوع یک حادثه یا بروز ناگهانی بیماری می‌تواند آرامش یک خانواده را در چند لحظه برهم بزند، نخستین تماس با اورژانس ۱۱۵ یکی از مهم‌ترین مراحل در مسیر دریافت خدمات امدادی و درمانی به شمار می‌رود. نحوه برقراری این تماس و اطلاعاتی که در اختیار اپراتور قرار می‌گیرد، می‌تواند در سرعت و کیفیت اعزام نیروهای امدادی تأثیرگذار باشد.

اورژانس پیش‌بیمارستانی در بسیاری از حوادث و بیماری‌های ناگهانی، نخستین حلقه زنجیره درمان محسوب می‌شود و نیروهای آن باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن خود را به محل حادثه برسانند. در این میان، همکاری صحیح شهروندان نه‌تنها موجب تسهیل دسترسی نیروهای امدادی به بیمار می‌شود، بلکه می‌تواند از انجام اقدامات نادرست و گاه خطرناک پیش از رسیدن تیم درمانی جلوگیری کند.

یکی از مهم‌ترین نکاتی که در زمان تماس با اورژانس ۱۱۵ باید مورد توجه قرار گیرد، حفظ آرامش و ارائه اطلاعات دقیق است. تماس‌گیرنده باید نشانی کامل محل حادثه، شماره تلفن، سن تقریبی بیمار، علت احتمالی حادثه، علائم مهم و در صورت وجود چند مصدوم، تعداد افراد آسیب‌دیده را به اپراتور اعلام کند.

از سوی دیگر، آماده‌سازی مسیر دسترسی نیروهای امدادی، خلوت کردن اطراف بیمار و جلوگیری از تجمع افراد غیرضروری نیز از جمله اقداماتی است که خانواده‌ها می‌توانند پیش از رسیدن آمبولانس انجام دهند. البته این اقدامات نباید اعضای خانواده را در معرض خطر قرار دهد، به‌ویژه در حوادثی که با دود، گاز، آتش یا سایر عوامل خطرناک همراه است.

ارائه اطلاعات دقیق پزشکی بیمار نیز بخش مهم دیگری از همکاری با اورژانس است؛ اطلاعاتی مانند بیماری‌های زمینه‌ای، داروهای مصرفی، حساسیت‌های دارویی، سابقه بستری و زمان شروع علائم می‌تواند در ارزیابی سریع‌تر وضعیت بیمار مؤثر باشد. بر همین اساس، مدیر روابط عمومی و مدیر اورژانس چهارمحال و بختیاری بر نقش خانواده‌ها در تسهیل روند امدادرسانی و ضرورت پرهیز از اقدامات درمانی خودسرانه تأکید دارند.

حفظ آرامش و ارائه اطلاعات دقیق، نخستین کمک به اورژانس

عباس بحرینی، مدیر روابط عمومی اورژانس چهارمحال و بختیاری، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت نحوه تماس شهروندان با اورژانس ۱۱۵ اظهار کرد: فرد تماس‌گیرنده باید ضمن حفظ آرامش، اطلاعات مربوط به محل حادثه و وضعیت بیمار را به شکل واضح و دقیق در اختیار اپراتور قرار دهد.

وی افزود: اعلام آدرس دقیق شامل نام خیابان، کوچه، پلاک و طبقه، ارائه یک نشانه مشخص برای دسترسی آسان‌تر، اعلام شماره تلفن تماس‌گیرنده و بیان سن تقریبی و وضعیت بیمار از جمله اطلاعات ضروری در زمان تماس با اورژانس است.

مدیر روابط عمومی اورژانس چهارمحال و بختیاری ادامه داد: علت احتمالی حادثه یا بیماری و علائم مهم بیمار مانند بیهوشی، مشکل تنفسی، درد قفسه سینه، خونریزی شدید یا تشنج نیز باید به اپراتور اعلام شود و در صورت وجود چند مصدوم، تعداد افراد آسیب‌دیده نیز اطلاع داده شود.

بحرینی تصریح کرد: تماس‌گیرنده پس از پاسخ به پرسش‌های اپراتور بهتر است تا پایان مکالمه در خط باقی بماند و دستورالعمل‌هایی را که از سوی اپراتور ارائه می‌شود، به صورت دقیق اجرا کند؛ مگر اینکه اپراتور پایان تماس را اعلام کرده باشد.

وی با تأکید بر ضرورت آماده‌سازی مسیر ورود تیم امدادی گفت: در صورت امکان باید مسیر دسترسی نیروهای اورژانس به محل بیمار باز باشد و موانعی مانند وسایل اضافی، فرش‌های لغزنده و سایر اشیای موجود در مسیر کنار گذاشته شود.

مدیر روابط عمومی اورژانس چهارمحال و بختیاری افزود: در ساختمان‌هایی که دسترسی به محل حادثه دشوار است، بهتر است یک نفر در ورودی ساختمان منتظر بماند و نیروهای اورژانس را تا محل بیمار راهنمایی کند؛ البته در حوادثی که محل حادثه خطرناک است، خانواده نباید برای آماده‌سازی مسیر خود را در معرض خطر قرار دهد.

بحرینی با اشاره به ضرورت حفظ آرامش پس از رسیدن نیروهای اورژانس اظهار کرد: اضطراب و نگرانی خانواده در چنین شرایطی طبیعی است، اما تجمع افراد و صحبت هم‌زمان چند نفر می‌تواند روند معاینه و درمان بیمار را دشوار کند.

وی ادامه داد: بهتر است یک نفر اطلاعات اصلی را در اختیار تیم اورژانس قرار دهد، اطراف بیمار خلوت باشد و اعضای خانواده اجازه دهند نیروهای امدادی بیمار را معاینه کرده و اقدامات درمانی لازم را انجام دهند.

مدیر روابط عمومی اورژانس چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: خانواده‌ها نباید بدون درخواست تیم درمانی اقدام به جابه‌جایی بیمار کنند، مگر اینکه حضور بیمار در محل برای وی خطرناک باشد.

بحرینی همچنین با اشاره به اهمیت بیان دقیق علائم گفت: خانواده‌ها به جای حدس زدن درباره بیماری، باید آنچه را واقعاً مشاهده کرده‌اند برای تیم اورژانس بیان کنند؛ به عنوان نمونه، اگر فردی ناگهان دچار اختلال در صحبت کردن یا ضعف در یک سمت بدن شده است، باید زمان شروع علائم و نوع آن را به صورت دقیق اعلام کرد.

اطلاعات پزشکی بیمار؛ حلقه مهم در تصمیم‌گیری درمانی

نرگس عسگری، مدیر اورژانس چهارمحال و بختیاری، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت آماده بودن اطلاعات پزشکی بیمار اظهار کرد: اطلاعاتی که خانواده در اختیار تیم اورژانس قرار می‌دهد، می‌تواند در تصمیم‌گیری درمانی و انتخاب اقدامات مناسب نقش مهمی داشته باشد.

وی افزود: نام و سن بیمار، بیماری‌های زمینه‌ای، داروهای مصرفی، حساسیت‌های دارویی یا غذایی، سابقه بیماری یا بستری اخیر و زمان شروع علائم از جمله اطلاعاتی است که باید در اختیار نیروهای اورژانس قرار گیرد.

مدیر اورژانس چهارمحال و بختیاری ادامه داد: خانواده همچنین باید اقدامات انجام‌شده پیش از رسیدن اورژانس را به تیم امدادی اطلاع دهد و در صورت دسترسی سریع، مدارک یا اطلاعات پزشکی مرتبط با بیمار را نیز آماده کند.

عسگری تصریح کرد: داروهای مصرفی بیمار بهتر است در اختیار تیم اورژانس قرار گیرد تا نام و دوز آن‌ها بررسی شود و خانواده نباید بر اساس تشخیص شخصی اقدام به دادن داروی جدید به بیمار کند.

وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از اقدامات درمانی خودسرانه گفت: برخی اقداماتی که خانواده با هدف کمک به بیمار انجام می‌دهد، ممکن است برای وی خطرناک باشد؛ بنابراین تا دریافت راهنمایی از اورژانس یا رسیدن تیم درمانی، نباید داروی جدیدی بدون توصیه متخصص به بیمار داده شود.

مدیر اورژانس چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: به فردی که سطح هوشیاری مناسبی ندارد نباید آب، غذا، دارو یا مواد دیگر از راه دهان داده شود و جابه‌جایی بیمار نیز نباید بدون ضرورت انجام شود.

عسگری افزود: خانواده‌ها باید از انجام روش‌های درمانی غیرعلمی یا توصیه‌های نامطمئن خودداری کنند و در صورتی که اپراتور ۱۱۵ دستورالعمل مشخصی برای انجام کمک‌های اولیه ارائه کرد، این دستورها را دقیق و مرحله به مرحله اجرا کنند.

وی با اشاره به اهمیت همکاری خانواده در زمان حضور تیم اورژانس گفت: نیروهای امدادی برای ارزیابی وضعیت بیمار ممکن است سؤالات متعددی مطرح کنند و خانواده باید پاسخ‌ها را کوتاه، دقیق و صادقانه ارائه دهد.

سرپرست اورژانس و پیش بیمارستانی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: تیم اورژانس ممکن است علائم حیاتی بیمار را اندازه‌گیری کرده، اقدامات درمانی لازم را انجام دهد و در صورت نیاز بیمار را برای انتقال آماده کند؛ بنابراین خانواده باید از دخالت در روند درمان خودداری کرده و در صورت درخواست تیم امدادی، وسایل مورد نیاز را فراهم کند.

عسگری تأکید کرد: اگر خانواده اطلاعات مهمی درباره وضعیت بیمار دارد، باید آن را در اختیار تیم اورژانس قرار دهد و در صورت وجود اختلاف نظر یا نگرانی، موضوع را با آرامش مطرح کند تا روند امدادرسانی و درمان دچار اختلال نشود.



آنچه در زمان وقوع یک حادثه یا بیماری ناگهانی اهمیت دارد، تنها سرعت اعزام آمبولانس نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از اقدامات از لحظه تماس با ۱۱۵ تا رسیدن نیروهای امدادی و ادامه روند درمان در محل حادثه، در نتیجه نهایی امدادرسانی نقش دارد.

تماس‌گیرنده در نخستین مرحله باید آرامش خود را حفظ کرده و اطلاعات مورد نیاز اپراتور را به صورت دقیق ارائه دهد. آدرس ناقص، اطلاعات نادرست درباره وضعیت بیمار یا قطع زودهنگام تماس می‌تواند روند دسترسی تیم امدادی به بیمار را با دشواری مواجه کند.

پس از برقراری تماس نیز خانواده می‌تواند با باز گذاشتن مسیر دسترسی، خلوت کردن محل و آماده کردن اطلاعات پزشکی بیمار، به نیروهای اورژانس کمک کند. البته اصل اساسی در این مرحله آن است که خانواده برای آماده‌سازی محل حادثه، جان و سلامت خود را به خطر نیندازد.

از سوی دیگر، پرهیز از دادن دارو، غذا یا مایعات به بیمار بدون دریافت توصیه تخصصی و خودداری از جابه‌جایی غیرضروری بیمار، از اقداماتی است که می‌تواند مانع بروز عوارض احتمالی پیش از رسیدن نیروهای درمانی شود.

در نهایت، همکاری با تیم اورژانس، ارائه اطلاعات صحیح و اجازه دادن به نیروهای متخصص برای انجام اقدامات درمانی، بخش مهمی از فرایند امدادرسانی محسوب می‌شود؛ فرایندی که هدف نهایی آن، رساندن سریع و ایمن خدمات تخصصی به بیمار و افزایش شانس دریافت درمان مناسب است.