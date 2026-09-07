فرماندار اراک: صدای انفجار در «دره گردو» ناشی از عملیات عمرانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا حاج علی‌بیگی با تأکید بر اینکه اقدامات عمرانی در دره گردشگری گردو اراک طبق برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد، افزود: صدای شنیده شده دقایقی قبل، مربوط به عملیات مهندسی و انفجار کنترل‌شده‌ای است که در راستای پیشبرد طرح‌های عمرانی این منطقه انجام شد.

وی با اشاره به تداوم اجرای این عملیات فنی در محدوده دره گردو افزود: دقایقی دیگر نیز انفجار کنترل‌شده مشابهی در این منطقه انجام خواهد شد که از شهروندان تقاضا داریم با توجه به اطلاع‌رسانی انجام شده، آرامش خود را حفظ کنند.

فرماندار اراک تصریح کرد: تمامی تدابیر ایمنی و حفاظتی لازم برای اجرای این عملیات عمرانی اتخاذ شده است و این اقدامات تنها در چارچوب برنامه‌های توسعه زیرساختی دره گردشگری گردو صورت می‌پذیرد.