  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۵

جریمه ۳۳ میلیارد ریالی متخلف نگهداری لاستیک در مرند

جریمه ۳۳ میلیارد ریالی متخلف نگهداری لاستیک در مرند

تبریز-مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی از محکومیت مالک لاستیک‌های خودروی نیمه‌سنگین در مرند خبر داد و گفت: متخلف به پرداخت ۳۳میلیارد و ۹۳۰میلیون ریال جریمه و ضبط ۲۳۴حلقه لاستیک محکوم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صمد حضرتی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این پرونده اظهار کرد: شعبه بدوی تعزیرات حکومتی مرند به پرونده خرید، فروش و نگهداری ۲۳۴ حلقه لاستیک خودروی نیمه‌سنگین به ارزش ۳۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: پس از بررسی مدارک و مستندات موجود در پرونده، اتهام نگهداری کالای موضوع قاچاق بدون رعایت ضوابط تعیین‌شده دولت برای ثبت کالا در سامانه‌های مرتبط، محرز شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی ادامه داد: شعبه رسیدگی‌کننده با احراز تخلف، متهم را علاوه بر ضبط کالا، به پرداخت ۳۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

حضرتی خاطرنشان کرد: این پرونده پس از کشف لاستیک‌ها از یک انباری در مرند توسط بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی این شهرستان ارسال شده بود.

کد مطلب 6939939

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها