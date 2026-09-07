جریمه ۳۳ میلیارد ریالی متخلف نگهداری لاستیک در مرند

به گزارش خبرنگار مهر، صمد حضرتی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این پرونده اظهار کرد: شعبه بدوی تعزیرات حکومتی مرند به پرونده خرید، فروش و نگهداری ۲۳۴ حلقه لاستیک خودروی نیمه‌سنگین به ارزش ۳۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: پس از بررسی مدارک و مستندات موجود در پرونده، اتهام نگهداری کالای موضوع قاچاق بدون رعایت ضوابط تعیین‌شده دولت برای ثبت کالا در سامانه‌های مرتبط، محرز شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی ادامه داد: شعبه رسیدگی‌کننده با احراز تخلف، متهم را علاوه بر ضبط کالا، به پرداخت ۳۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

حضرتی خاطرنشان کرد: این پرونده پس از کشف لاستیک‌ها از یک انباری در مرند توسط بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی این شهرستان ارسال شده بود.