به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی، پیش از ظهر دوشنبه در نشست صمیمی نخبگان خراسان جنوبی با معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه‌های مختلف، بر ضرورت احصای مطالبات و خواسته‌های استان و پیگیری عملیاتی آنها از سوی معاونت‌های دولت تأکید کرد.

استاندار خراسان جنوبی ضمن قدردانی از حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در خراسان جنوبی اظهار کرد: خواسته‌های استان باید به‌صورت مشخص احصا شود و برای هر یک از آنها راهکار عملیاتی تعریف شود تا بتوانیم از ظرفیت معاونت‌های مختلف ریاست جمهوری برای توسعه استان بهره بگیریم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های انسانی استان، افزود: خراسان جنوبی از نظر میزان قبولی دانش‌آموزان در رشته‌های برتر دانشگاهی، در جایگاه قابل توجهی قرار دارد و پایین بودن آسیب‌های اجتماعی در مقایسه با بسیاری از استان‌ها نیز نشان‌دهنده فرهنگ، فهم، اندیشه و ظرفیت بالای مردم این منطقه است

هاشمی با بیان اینکه خراسان جنوبی از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی برخوردار است، گفت: در حوزه صادرات به افغانستان، خراسان جنوبی یکی از استان‌های موفق کشور محسوب می‌شود و باید از این ظرفیت برای توسعه اقتصادی و افزایش تعاملات تجاری استفاده کرد.

وی همچنین به ظرفیت‌های گردشگری و میراث فرهنگی استان اشاره کرد و گفت: خراسان جنوبی دارای هزاران اثر تاریخی و فرهنگی شناسایی‌شده است که بخش قابل توجهی از آنها می‌تواند زمینه‌ساز توسعه گردشگری و ایجاد اشتغال باشد.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های استان، قرار گرفتن در یکی از تاریک‌ترین نقاط جغرافیایی جهان است که می‌تواند فرصت مناسبی برای توسعه گردشگری نجومی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و گردشگری این حوزه فراهم کند.

هاشمی با اشاره به جایگاه خراسان جنوبی در تولید محصولات کشاورزی راهبردی تصریح کرد: امروز با افتخار می‌توان اعلام کرد که بخش بسیار قابل توجهی از زرشک جهان با نام خراسان جنوبی گره خورده است و این محصول می‌تواند به یکی از محورهای مهم اقتصاد دانش‌بنیان، فرآوری، برندسازی و صادرات استان تبدیل شود.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی در حوزه معدن نیز ظرفیت‌های قابل توجهی دارد، گفت: اگر بتوانیم از ظرفیت‌های موجود در حوزه معدن، صنعت، کشاورزی، گردشگری و نیروی انسانی متخصص به شکل مطلوب استفاده کنیم، بخش مهمی از مسائل اقتصادی استان قابل حل خواهد بود.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای توسعه صنایع در استان افزود: مواد معدنی و ظرفیت‌های موجود نباید صرفاً به‌صورت خام از استان خارج شوند؛ بلکه باید با ایجاد صنایع فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش، زمینه ماندگاری ارزش افزوده و اشتغال در داخل استان فراهم شود.

هاشمی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کرد و گفت: انسجام ایجادشده در استان و ظرفیت بسیار بالای نخبگان باید در مسیر توسعه اقتصادی و علمی مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های جدید فناوری، هوش مصنوعی را یکی از حوزه‌های مهم آینده دانست و اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های علمی و انسانی خراسان جنوبی، این استان می‌تواند در سال‌های آینده به یکی از استان‌های موفق کشور در حوزه هوش مصنوعی تبدیل شود.

استاندار خراسان جنوبی در پایان تأکید کرد: باید از ظرفیت سفر معاون علمی رئیس‌جمهور و حضور مسئولان ملی در استان برای تبدیل ظرفیت‌های بالقوه خراسان جنوبی به برنامه‌های اجرایی و عملیاتی استفاده کنیم.