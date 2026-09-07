آمادگی ایران برای پذیرش دانشجویان ویتنامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، احسان قبول و نگوین لوان نگوک، سفیر جمهوری سوسیالیستی ویتنام در تهران، در دیداری دوجانبه در محل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر ضرورت ارتقای سطح همکاریهای علمی و فناورانه بین دو کشور تأکید کردند.
در این نشست که با هدف بررسی راههای توسعه روابط علمی پژوهشی برگزار شد، قبول، رئیس مرکز همکاریهای علمی بینالمللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به پیشینه همکاریهای دانشگاهی دو کشور از سال ۲۰۰۰ میلادی، از ارسال پیشنویس تفاهمنامه همکاری میان وزارت علوم ایران و وزارت علوم و فناوری ویتنام خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این سند در آینده نزدیک نهایی شود.
رئیس مرکز همکاریهای علمی بینالمللی وزارت علوم در این دیدار، پیشنهاد کرد که ۲۰ نفر از دانشجویان دکتری ایرانی با راهنمایی مشترک اساتید ایرانی و ویتنامی به انجام پژوهش بپردازند و محور پایاننامههای آنان بر اکوسیستم مشترک دو کشور متمرکز شود.
قبول با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی دو کشور، اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد نسبت به راهاندازی کرسی زبان فارسی در یکی از دانشگاههای برتر ویتنام اقدام کرده و با اعزام استاد مدعو، از این کرسی حمایت کند.
وی در مقابل، پیشنهاد داد که کرسی زبان ویتنامی و نیز در یکی از دانشگاههای برتر ایران ایجاد شود.
رئیس مرکز همکاریهای علمی بینالمللی وزارت علوم با اشاره به تحصیل بیش از ۱۰۰ هزار دانشجوی خارجی در ایران، پیشنهاد کرد که ۱۰ بورسیه تحصیلی در مقاطع کارشناسی و دکتری در تمامی رشتهها به دانشجویان ویتنامی اختصاص یابد تا زمینه برای تحصیل آنان در دانشگاههای ایران فراهم شود.
قبول همچنین با اشاره به وجود ۵۸ پارک بزرگ علم و فناوری در ایران، اعلام کرد که کشورمان آماده همکاری با ویتنام در زمینه ایجاد ارتباط مجازی و B2B میان پارکهای علم و فناوری دو کشور است و ویتنام میتواند از تجربیات ایران در حوزه مدیریت آب، کشاورزی هوشمند و امنیت غذایی بهره ببرد.
سفیر ویتنام در این نشست، ضمن قدردانی از پیشنهادهای مطرحشده، ایران را کشوری توانمند در عرصه فناوری خواند و گفت: با وجود تحریمهای طولانیمدت، ایران دستاوردهای شایانتوجهی در حوزه فناوری داشته است که برای ویتنام الهامبخش است.
نگوین لوان نگوک با اشاره به توانمندیهای دو کشور در حوزههای پزشکی زیستی، فناوری نانو، امنیت سایبری، هوش مصنوعی و کشاورزی پیشرفته، بر ظرفیت بالای همکاری در این زمینهها تأکید کرد و گفت: ویتنام با صادرات سالانه حدود ۶ تا ۷ میلیون تن برنج، دومین صادرکننده بزرگ برنج در جهان است و میتواند تجربیات خود را در حوزه کشاورزی پیشرفته با ایران به اشتراک بگذارد.
سفیر ویتنام در ادامه با اشاره به برنامههای پیشین برای سفر هیاتی از دانشگاه ملی هانوی به تهران بر ضرورت پیگیری برای تمدید تفاهمنامه همکاری میان دانشگاه تهران و دانشگاه ملی هانوی تأکید کرد و گفت: دانشگاه ملی هانوی دارای دانشکدهای برای آموزش زبان فارسی و فرهنگ پارسی است که میتواند بستری مناسب برای تبادل اساتید و دانشجویان باشد.
قبول در پاسخ به درخواست سفیر ویتنام، با اشاره به رتبه ۱۶ تا ۲۰ ایران در رتبهبندیهای بینالمللی علم و فناوری، و با اشاره به تجربیات موفق ایران در کشاورزی هوشمند و مدیریت آب، امنیت غذایی پایدار کشور را نتیجه این دستاوردها دانست و بر آمادگی ایران برای انتقال تجربیات خود در حوزه امنیت سایبری و شبکهسازی تأکید کرد.
رئیس مرکز همکاریهای علمی بینالمللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همچنین از برنامهریزی برای اعزام دو یا سه تن از روسای دانشگاههای برتر ایران به ویتنام خبر داد و گفت: در مقابل، از هیئتهای علمی و فناوری ویتنام برای سفر به ایران و بازدید از مراکز علمی و پارکهای فناوری استقبال میکنیم.
رئیس مرکز همکاریهای علمی بینالمللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پایان، بر آمادگی ایران برای پذیرش دانشجویان ویتنامی در این رشتهها تأکید کرد.
وی همچنین، ابراز امیدواری کرد که با نهاییسازی این سند همکاری و اجراییشدن پیشنهادهای مطرحشده، شاهد جهشی نوین در همکاریهای علمی دو کشور باشیم و این دیدار، گامی دیگر در مسیر دیپلماسی علمی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش تعاملات بینالمللی محسوب میشود.
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