به گزارش خبرنگار مهر، علی امینی‌نسب پیش از ظهر دوشنبه در جریان برگزاری مرحله نهایی سی و سومین جشنواره فرهنگی هنری قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه ملی مهارت کشور در شهرکرد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص کشور و غیرحضوری شدن دانشگاه‌ها، عدم حضور دانشجویان باعث نشد که فعالیت‌های فرهنگی کمرنگ شود.

مدیرکل اداره فرهنگی اجتماعی دانشگاه ملی مهارت با ذکر اینکه این دانشگاه نگاه ویژه‌ای به فعالیت‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دارد، ادامه داد: همت ما در دانشگاه این است که جشنواره‌های دانشجومحور همچون جشنواره قرآنی یا جشنواره حرکت از حیث کمی و کیفی ارتقا دهیم.

امینی‌نسب سوق دادن دانشجویان به سمت فعالیت‌های فرهنگی را عامل شناسایی استعدادها و توانمندی‌های دانشجویان دانست و افزود: اگر این استعدادها در مسیر درست راهبری شود، در راستای خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و آینده کشورمان به کار گرفته می‌شود.

وی ارتقای فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه ملی مهارت را مورد تأکید قرار داد و بیان کرد: این دانشگاه نگاه ویژه به فعالیت‌های فرهنگی، دینی و اجتماعی دانشجومحور دارد که در این راستا کانون‌های فرهنگی هنری، انجمن‌های اسلامی، نشریات و تشکل‌های دانشجویی به فعالیت مشغول‌اند.

از تمام ظرفیت‌های دانشگاه برای حمایت نهادهای دانشجویی استفاده می‌شود

امینی‌نسب تصریح کرد: از تمام ظرفیت‌های دانشگاه برای حمایت مادی و معنوی این نهادهای دانشجویی استفاده می‌شود و این بستر فراهم است که دانشجویان ایده‌های خود را مطرح کنند و بروز و ظهور دهند. در این راستا فرم‌های پایش استعدادها و توانایی‌های دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه طراحی شده است.

مدیرکل اداره فرهنگی اجتماعی دانشگاه ملی مهارت کشور در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره مشوق‌های دانشجویان قرآنی دانشگاه، گفت: یک مورد مربوط به دانشجویان برگزیده این رویداد قرآنی است که افراد برگزیده هر مرحله هدایای ارزنده و مشوق‌های ویژه در امور رفاهی، خوابگاه، تغذیه و ... دریافت می‌کنند.

امینی‌نسب با تأکید بر فعالیت کانون‌های فرهنگی اجتماعی دانشجویی در دانشگاه ملی مهارت، اظهار کرد: این فعالیت‌ها شامل چندین عرصه همچون ادبی، فرهنگی، اجتماعی، محیط زیست، هلال احمر و قرآن و عترت است.

وی گفت: ۲ کانون هلال‌احمر و قرآن و عترت در مقایسه با دیگر کانون‌ها فعال‌ترند و قریب به ۲۰۰ کانون فعال قرآن و عترت در دانشگاه‌های ملی مهارت کشور مشغول فعالیت‌اند.