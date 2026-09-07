به گزارش خبرنگار مهر، احمد راستینه در تشریح نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی میزبان تشکل‌های دانشجویی، مسئولان حوزه فرهنگی وزارت علوم و نمایندگان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها بود و با توجه به اتفاقاتی که در بحث ملت مبعوث شاهد هستیم، در بحث دانشگاه و دانشجوی مبعوث و ظرفیت‌های دانشگاهی برای پاسداشت دفاع از ایران، پرچم مقدس جمهوری اسلامی و همچنین تکوین درست سرمایه ارزشمند شکست نظام سلطه در برابر ایران، هم‌اندیشی و مباحث بسیار خوبی اتفاق افتاد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: از طرفی با توجه به اینکه آمریکا بعد از اینکه در عملیات نظامی خود علیه ایران، شکست خورده و در میدان مبارزه و میدان جنگ شکست‌های پیوسته‌ای را متحمل شد و امروز با برنامه‌ریزی تحریم‌های شدید اقتصادی در کنار محاصره اقتصادی را علیه ایران رقم زده است، ضرورت داشت تا یک هم‌اندیشی با تشکل‌های دانشجویی درخصوص تبیین نقشه‌های نظام سلطه در فضای دانشگاهی، هم‌زمان با بازگشایی دانشگاه‌ها داشته باشیم.

راستینه افزود: در این جلسه همچنین باتوجه به اینکه برنامه‌های دانشگاه دانشجومحور است، برنامه‌های فرهنگی، ورزشی، معرفتی و نشاط دانشجویی در فضای دانشگاه‌ها نیز مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و با توجه به نقش دانشگاه در سربلندی و سرافرازی ایران در جنگ ظالمانه‌ای که آمریکا و عیادی علیه ما شکل دادند، تأکید شد امروز وظیفه دانشجو است تا در میدان تبیین، روشنگری و گفتگو با دانشجویان و جوانان ما در فضاهای دانشگاهی، نقش و مسئولیت خود را در این مبارزه و میدان به نمایش بگذارد.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس اضافه کرد: همچنین با توجه به پیام ملت در بیش از ۱۸۰ شب حضور در میدان و تأکید بر ایستادگی و مقاومت و خون‌خواهی امام شهید و کودکان مظلومی که در حمله ناجوانمردانه دشمن به شهادت رسیدند، نقش دانشگاه در تبیین ابعاد حقوقی این خون‌خواهی و همچنین مطالبه‌گری این مهم در میدان مقاومت و ایستادگی مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد که سریعاً دانشگاه‌ها برنامه‌های خود را با محوریت دانشگاه مبعوث در دفاع از ایران اسلامی و تبیین ابعاد مختلف حقوقی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در روشنگری نسبت به طراحی ظالمانه آمریکا علیه ملت ما انجام دهند و این برنامه‌ها در تمام دانشگاه‌های کشور جاری و ساری شود و دانشگاه‌ها هم‌زمان با بازگشایی آن‌ها، نقطه جوشان یک ملت مبعوث برای دفاع از ایران اسلامی تبدیل شوند.