حمایت گوگل از استارت آپ فضایی هندی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، استارت آپ فناوری فضایی هندی «پیکسل» (Pixxel )اعلام کرد در یک دوره تامین مالی Series C به رهبری شرکت Temasek، سرمایه‌گذار دولتی سنگاپور و شرکت سرمایه‌گذاری فناوری فضایی انگلیسی Seraphim، موفق به جذب ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه شده است. این سرمایه‌گذاری، بزرگ‌ترین دور تامین مالی یک شرکت فناوری فضایی در هند محسوب می‌شود.

این شرکت که از سوی گوگل پشتیبانی می شود، یکی از استارت آپ‌های فناوری فضایی هند است که پس از باز شدن صنعت فضایی این کشور به روی شرکت‌های خصوصی شکل گرفت. آویش احمد، شرکت پیکسل را تاسیس کرد. این شرکت فعالیت خود را با ماهواره های عکسبرداری فراطیفی که اطلاعاتی دقیق تر از تصاویر ماهواره های معمولی درباره سطح زمین ارائه می کنند، آغاز کرده است.

شرکت هندی از آن زمان تاکنون فعالیت خود را گسترش داده و شامل «آرورا» نرم افزار اطلاعات زمین و سامانه های ماهواره ای برای ماموریت های فضایی تجاری و دولتی نیز می شود. دربیانیه شرکت آمده است این موارد در کنار یکدیگر هسته اصلی چشم‌انداز زیرساخت سیاره‌ای پیکسل را تشکیل می دهند و حسگرها، نرم‌افزارها و سیستم‌های فضایی را به هم متصل می‌کنند تا به دولت‌ها، صنایع و موسسات کمک کنند تا مشاهدات زمین را به اطلاعات کاربردی تبدیل کنند.

سرمایه جدید به پیکسل کمک می کند قابلیت های حسگری خود را از طریق خوشه ماهواره ای Honeybee و ماهواره های عکسبرداری اپتیکی با وضوح بالا گسترش دهد و علاوه بر آن آرورا را به عنوان پلتفرمی که این داده ها را به بینش‌های آماده برای تصمیم‌گیری تلفیق می‌کند، بیشتر توسعه دهد.