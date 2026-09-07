بزرگداشت مجید درخشانی در فرهنگسرای نیاوران

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین نکوداشت مجید درخشانی هنرمند پیشکسوت موسیقی کلاسیک ایرانی روز جمعه بیستم شهریور به عنوان یکی دیگر از نشست های «شب های بخارا» با مدیریت علی دهباشی در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود.

در این مراسم حسین علیزاده، بهرام دبیری، رضا درخشانی، سام گیوراد و علی دهباشی به سخنرانی خواهند پرداخت؛ این در حالی است پخش چند فیلم کوتاه درباره زندگی و همچنین اجرای زنده موسیقی از آثار درخشانی از دیگر جزئیات این برنامه خواهدبود.

مجید درخشانی متولد ۱۳۳۶، از چهره‌های نوآور و تاثیرگذار موسیقی ایرانی است که با حضور در محضر استادانی چون محمدرضا لطفی و هوشنگ ظریف در کانون چاووش به مشق موسیقی پرداخت.

تشکیل گروه‌های موسیقی و تدریس، همکاری با دانشگاه‌ها و نهادهای هنری معتبر، همکاری با محمدرضا شجریان و آموزش موسیقی به نسل جوان، تحقیق و پژوهش، بازخوانی و بازنشر آثار ماندگار موسیقایی از جمله فعالیت‌های هنری اوست.