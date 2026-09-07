به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران در بخشنامهای به گمرکات اجرایی، بر تسهیل تردد خودروهای ورود موقت گردشگران خارجی و ایرانی با پلاک بینالمللی در مدت مجاز تردد تأکید کرد.
بر اساس این بخشنامه و با استناد به نامه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران، تردد خودروهایی که بهصورت موقت توسط گردشگران خارجی یا ایرانی وارد کشور شده و دارای پلاک بینالمللی هستند، در مدت اعتبار مجاز تردد، بلامانع اعلام شده است.
در این بخشنامه تأکید شده است با توجه به تخصصی بودن تشخیص پلاک بینالمللی هنگام اعلام ورود و ثبت مشخصات خودرو و راننده و همچنین مدت مجاز تردد، موضوع باید به پلیس راهور اعلام شود.
بر این اساس، گمرکات اجرایی مکلف شدهاند با توجه به اعلام پلیس راهور مبنی بر مجاز بودن تردد خودروهای ورود موقت گردشگران خارجی و ایرانی در مدت زمان مجاز و با داشتن پلاک بینالمللی، ضمن رعایت سایر ضوابط و مقررات، اقدامات لازم را انجام دهند.
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این ابلاغیه نیز بر عهده بالاترین مقام گمرک اجرایی تعیین شده است.
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