به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان یزد، سیدجمال‌الدین طباطبایی با اشاره به کشف تجهیزات غیرمجاز در جریان اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره‌کل اطلاعات استان اظهار کرد: این تجهیزات در جریان اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره‌کل اطلاعات استان یزد شناسایی و کشف و موضوع برای بررسی‌های قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته است.

وی با اشاره به حساسیت و ابعاد امنیتی موضوع افزود: استفاده و نگهداری از تجهیزات مذکور با توجه به نحوه بهره‌برداری و سایر مستندات، از منظر قوانین و مقررات مربوطه جرم تلقی می‌شود.

طباطبایی تصریح کرد: موضوع با لحاظ مفاد قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی بررسی خواهد شد و برخورد قاطع قانونی صورت خواهد گرفت.

وی همچنین بر ضرورت آگاهی‌بخشی و پیشگیری از اقدامات و رفتارهایی که می‌تواند امنیت و منافع ملی را با مخاطره مواجه کند، تأکید کرد.

طباطبایی با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضایی اظهار کرد: اطلاع‌رسانی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به تبعات قانونی استفاده از تجهیزات و ابزارهایی که ممکن است در شرایط خاص مورد سوءاستفاده قرار گیرند، از جمله اقدامات مؤثر در حوزه پیشگیری است و دستگاه قضایی در کنار برخورد قانونی با موارد واجد وصف مجرمانه، موضوع پیشگیری و صیانت از امنیت جامعه را نیز با جدیت دنبال می‌کند.