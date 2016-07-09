محسن شانقی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تب برفکی از جمله بیماری هایی است که خاص دام بوده و قابل سرایت به انسان نیست اما بروز ان در جمعیت دامی موجب وارد آمدن خسارات سنگین و تلفات زیاد می شود.

وی افزود: در فاز اول طرح واکسیناسیون دام های سبک و سنگین استان علیه تب برفکی طی سال جاری ۶۰۰هزار راس گوسفند و بز علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی بیان داشت: در این طرح همچنین نیمی از جمعیت دام سنگین استان مرکزی علیه تب برفکی مایه کوبی شدند علت کامل نبودن پوشش واکسیناسیون در دام سنگین، الزام صاحبان دام های سنگین برای پرداخت هزینه این واکسن است.

شانقی گفت: با این وجود تلاش کردیم دامداران را برای پرداخت این هزینه متقاعد کنیم و در طرح مذکور 50هزار راس دام سنگین نیز علیه تب برفکی واکسینه شدند.

وی خاطرنشان ساخت: در مسیر مقابله با بیماری تب برفکی مشکلات فراوانی از جمله کمبود نیروی انسانی برای انجام واکسیناسیون و کمبود اعتبار لازم برای تهیه این واکسن پیش روی دامپزشکی است و از سوی دیگر عدم مهار این بیماری خسارات و تلفات سنگینی برجای می گذارد.

شانقی تاکید کرد: دامداران با واکسیناسیون و رعایت مسائل بهداشتی دام می توانند در کنترل و مهار این بیماری در مواقع همه گیری، از وارد آمدت تلفات و خسارت های سنگین جلوگیری کنند.