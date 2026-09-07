قیمت رسمی دلار و یورو امروز ۱۶ شهریور اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز مبادله ارز و طلای ایران نرخ حواله‌ای انواع ارز را برای امروز دوشنبه ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۵ اعلام کرد. بر اساس نرخ‌های اعلام‌شده، نرخ حواله دلار آمریکا ۱۶۱ هزار و ۲۶۷ تومان تعیین شده است.

همچنین نرخ حواله یورو ۱۸۷ هزار و ۴۷۳ تومان، درهم امارات ۴۳ هزار و ۹۶۷ تومان، یوآن چین ۲۴ هزار و ۵۵ تومان و روبل روسیه یک هزار و ۸۶۵ تومان اعلام شده است.

در میان ارزهای اعلام‌شده، یورو با نرخ ۱۸۷ هزار و ۴۷۳ تومان، بالاترین نرخ حواله‌ای را به خود اختصاص داده و دلار آمریکا با نرخ ۱۶۱ هزار و ۲۶۷ تومان در رتبه بعدی قرار دارد. نرخ حواله درهم نیز ۴۳ هزار و ۹۶۷ تومان تعیین شده است.

نرخ‌های اعلامی مرکز مبادله، نرخ‌های معاملاتی بخش حواله‌ای بازار تجاری هستند و در محاسبات مربوط به تأمین ارز برای واردات و سایر مبادلات تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

بر همین اساس، تغییرات این نرخ‌ها می‌تواند در بهای تمام‌شده واردات، هزینه تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و در نهایت قیمت تمام‌شده برخی محصولات اثرگذار باشد.