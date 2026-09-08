انتقاد پیرصالحی از اظهارات نادرست درباره کمبودهای دارویی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پیرصالحی، روز سه شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، در مراسم افتتاحیه هشتمین نمایشگاه فارمکس در مرکز نمایشگاهی ایران مال، گفت: برگزاری نمایشگاه فارمکس بعد از دو جنگ اخیر، می‌تواند نقش موثری در نمایش توانمندی های صنعت داروسازی کشور داشته باشد؛ برای اینکه نشان دهیم با وجود جنگ‌های ناجوانمردانه و آسیب به زیرساخت‌ها، هنوز صنعت دارو و مواد اولیه دارویی زنده و در حال فعالیت است.

وی افزود: باید به سمت تقویت تولید مواد موثره دارویی و مواد حد واسط برویم. صنعت داروسازی و صنعت مواد موثره دارویی طی سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است. در عین حال با توجه به شرایط فعلی، باید تولید مواد حد واسط را به صورت پایدار در داخل کشور ایجاد کنیم.

رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: علاوه بر کمیت تولید، نیاز به کیفیت داریم و اینکه باید در بازارهای جهانی حضور یابیم.

پیرصالحی ادامه داد: سال گذشته با وجود جنگ و مشکلات، افزایش صادرات دارویی داشتیم. البته صادرات هنوز به میزان مناسبی نیست اما نسبت به سال قبل از آن ۵۰ درصد افزایش یافت و این یعنی در شرایط سخت می‌شود کار کرد و تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.

وی افزود: برخلاف همه پروتکل‌ها و مسائل بین‌المللی، کشور ما ظالمانه مورد تحریم‌های دارویی و حمله مستقیم به صنایع دارویی قرار گرفته است.

پیرصالحی گفت: در جنگ اخیر، ۴۴ شرکت دارو و تجهیزات پزشکی کشور مورد حمله قرار گرفت. تعداد زیادی شهید و مجروح در این صنایع داشتیم و این نشان می‌دهد که دشمن از هیچ کاری ابا ندارد. با این وجود کارخانه‌های داروسازی، تولید مواد موثره دارویی و شرکت‌های پخش دارو کار خود را متوقف نکردند که این باعث افتخار است.

وی افزود: نمایشگاه فارمکس باید فرصتی باشد برای گسترش روابط بین‌المللی و در همین شرایط برای توسعه صادرات و انتقال دانش فنی اقدام کنیم.

پیرصالحی ادامه داد: در این نمایشگاه، علاوه بر مسوولان خارجی، حدود ۱۰۰ دانشجوی داروسازی خارجی حضور دارند و باید از این فرصت برای معرفی توانمندی‌های صنعت داروسازی کشور استفاده کنیم.

وی افزود: باید علاوه بر حفظ و تقویت تاب آوری، به آینده و تقویت دانش‌های جدید فکر کنیم. طی دو سال اخیر، ۱۷ فرآورده سلول درمانی از سازمان غذا و دارو مجوز تولید گرفته است که در نوع خود بی‌نظیر است که در این شرایط سخت به دانش‌های جدید مانند سلول‌درمانی، ژن‌درمانی و پزشکی شخصی‌سازی شده هم فکر می‌شود.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: از روزهای آغازین آسیب دیدن صنعت پتروشیمی، هماهنگی و کمک شد که صنعت پتروشیمی در خدمت صنعت داروسازی کشور باشد.

پیرصالحی اظهار داشت: مرکزی در زمینه تخصیص ارز به وظایف خود عمل کرده اما به طور کلی میزان ارز در نظر گرفته شده برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی کم است.

وی افزود: برخی مسیرهای تامین هنوز باز نشده و دارو با سختی و هزینه بالا و طولانی‌تر از گذشته به کشور می‌رسد.

پیرصالحی گفت: با وجود همه مشکلات و در شرایط سخت، در حال حاضر کمبودهای دارویی از نظر تعدادی نسبت به گذشته کمتر شده است اما متاسفانه با هوشمندی دشمن و تخریب‌های رسانه‌های دشمن اینطور وانمود می‌شود که وضعیت داروی کشور خراب است و متاسفانه این نظرات مورد استناد برخی از مقام‌های کشور نیز قرار می‌گیرد.

وی افزود: هیچ کسی منکر کمبودهای دارویی نیست اما شرایط کمبودهای دارویی نسبت به گذشته بهتر است و بهتر هم خواهد شد اما نیاز به همراهی و همکاری ذی‌نفعان دولت و زنجیره دارو دارد.