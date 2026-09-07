کشف بیش از ۸ هزار لیتر سوخت قاچاق در تایباد

به گزارش خبرنگار مهر،سرهنگ ستاد محمد محمودی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با هدف برخورد با قاچاقچیان سوخت و جلوگیری از خروج سرمایه های ملی از کشور، مرزبانان در دو هفته گذشته طی چندین عملیات، موفق به کشف مقادیر قابل توجهی گازوئیل و بنزین قاچاق شدند.

فرمانده هنگ مرزی تایباد در ادامه افزود: مرزبانان هنگ تایباد موفق شدند مقدار ۸۷۰۵ لیتر سوخت قاچاق به ارزش ۱۱ میلیارد و ۲۴۷ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال را از ۴ نفر متهم و همچنین بصورت بلاصاحب کشف، که ضمن توقیف چهار دستگاه خودرو، متهمین و کشفیات جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی الصلاح شدند.

وی بیان کرد: قاچاق کالا به ویژه قاچاق سوخت سلامت اقتصادی جامعه را مورد هدف قرار داده و مبارزه با سودجویان و قاچاقچیان در دستور کار مرزبانان قرار دارد و قاچاق کالا و سوخت از خطوط قرمز مرزبانان در پست های کنترل و ایست و بازرسی های مرزی است.