به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدپور پیش از ظهر دوشنبه در جشن پستهچینی و مراسم کلنگزنی باغپارک ۱۸ هکتاری در باغستان سنتی قزوین که با حضور فرماندار قزوین، سرپرست شهرداری، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مسئولان برگزار شد، اظهار کرد: باغستان سنتی یکی از مهمترین سرمایههای تاریخی و اجتماعی قزوین است که ظرفیتهای آن هنوز بهطور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است.
وی با اشاره به جایگاه باغداری در تاریخ قزوین افزود: باغداری در گذشته تنها یک فعالیت اقتصادی در این شهر نبود، بلکه بخشی از سبک زندگی و نشانهای از رونق و توان اقتصادی خانوادههای قزوینی محسوب میشد و بخش مهمی از معیشت مردم از طریق باغستان تأمین میشد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین ادامه داد: قزوین در دورههای مختلف تاریخی از مراکز مهم تجارت و مبادلات بازرگانی بوده و شکلگیری بناها و مجموعههایی همچون سعدالسلطنه نیز در بستر همین رونق اقتصادی و تجاری قابل بررسی است.
احمدپور با بیان اینکه رونق تجاری هر شهر به شکلگیری بسترهای مناسب برای زندگی و فعالیت اقتصادی مردم آن منجر میشود، تصریح کرد: حضور خانوادههایی از نقاط مختلف کشور در قزوین و ماندگار شدن آنها در این شهر، بخشی از ظرفیت تاریخی قزوین در حوزه تجارت، معیشت و تعاملات اقتصادی را نشان میدهد.
باغستان ظرفیتی است که هنوز آن را بهدرستی نشناختهایم
وی باغستان سنتی را یکی از ظرفیتهای منحصربهفرد قزوین دانست و گفت: امروز ارزش باغستان برای بسیاری از مجموعههای داخلی و حتی خارج از کشور شناخته شده و تلاشهای متعددی برای معرفی و ثبت این میراث انجام شده است، اما به نظر میرسد هنوز خود ما به اندازه کافی به ارزش این سرمایه پی نبردهایم.
معاون استاندار قزوین با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به باغستان اظهار کرد: باغستان تنها مجموعهای از باغهای قدیمی نیست، بلکه مجموعهای از ظرفیتهای اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی و گردشگری را در خود جای داده است و باید برای حفظ و بهرهبرداری صحیح از این ظرفیت برنامه داشته باشیم.
احمدپور ادامه داد: باغستان برای قزوین جلوهها و جذابیتهای متعددی دارد و حفظ آن نیازمند احساس مسئولیت عمومی است؛ بهویژه کسانی که خود را قزوینی میدانند باید نسبت به آینده این میراث ارزشمند حساسیت و مسئولیت بیشتری داشته باشند.
جلسه شورای عالی باغستان با حضور استاندار پیگیری میشود
وی همچنین به مطالبات باغداران اشاره کرد و افزود: دغدغهها و مسائل باغداران باید در سطح مناسب مورد بررسی قرار گیرد و در همین راستا پیگیر برگزاری جلسه شورای عالی باغستان با حضور استاندار قزوین هستیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین خاطرنشان کرد: ریاست شورای عالی باغستان بر عهده استاندار است و تلاش میکنیم پس از بازگشت استاندار از سفر روسیه، این جلسه در نخستین فرصت تشکیل شود تا مسائل و مطالبات باغداران بهصورت مستقیم مطرح و بررسی شود.
باغستان؛ ریه طبیعی قزوین
احمدپور در بخش دیگری از سخنان خود به نقش باغستان در محیط زیست و فضای سبز قزوین اشاره کرد و گفت: باغستان را باید یکی از ریههای تنفسی شهر دانست و در این زمینه شورای اسلامی شهر نیز میتواند نقش مؤثری در حفاظت و تقویت این ظرفیت داشته باشد.
وی افزود: شهرهای بزرگ برای ایجاد و توسعه فضای سبز هزینههای قابل توجهی انجام میدهند، در حالی که قزوین از یک فضای سبز طبیعی و ارزشمند برخوردار است که طی نسلها شکل گرفته و باید به جای تخریب، برای حفظ و تقویت آن برنامهریزی شود.
معاون استاندار قزوین تأکید کرد: ارزش باغستان فقط در مساحت و تعداد درختان آن خلاصه نمیشود، بلکه این مجموعه میتواند همزمان در ارتقای کیفیت محیط زیست، هویت شهری، گردشگری و اقتصاد شهر نقشآفرین باشد.
پسته باغستان میتواند به یک محصول اقتصادی شاخص تبدیل شود
احمدپور همچنین با اشاره به ظرفیت تولید محصولات کشاورزی در باغستان سنتی قزوین اظهار کرد: محصولات این مجموعه، بهویژه پسته، علاوه بر ارزش کشاورزی، ظرفیت ایجاد زنجیرهای از فعالیتهای اقتصادی و صنایع وابسته را دارند.
وی افزود: تولید محصولاتی مانند باقلوای قزوین با استفاده از پسته باغستان نشان میدهد که میتوان میان تولیدات باغستان و ظرفیتهای صنایع غذایی و گردشگری شهر پیوند ایجاد کرد و از این مسیر ارزش افزوده بیشتری برای محصول و باغدار ایجاد کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین در پایان خاطرنشان کرد: باغستان سنتی قزوین سرمایهای چندبعدی است که باید همزمان از منظر اقتصادی، زیستمحیطی، اجتماعی و گردشگری مورد توجه قرار گیرد و حفاظت از آن نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی، مدیریت شهری، باغداران و شهروندان است.
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