به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جباری ظهر دوشنبه در این دیدار که در راستای سیاست‌های قوه قضاییه برای تقویت ارتباط مستقیم مسئولان قضایی با مردم برگزار شد، بدون واسطه پای صحبت‌های مراجعان نشست و درخواست‌های حقوقی و قضایی آنان را مورد بررسی قرار داد.

این برنامه در ادامه روند منظم ملاقات‌های مردمی دادگستری کل استان کردستان برگزار شد و رئیس کل دادگستری استان ضمن دریافت درخواست‌های مراجعان، موضوعات مطرح‌شده را برای بررسی و اقدام به واحدهای مربوط ارجاع داد.

از جمله مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این ملاقات مردمی می‌توان به درخواست تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای احکام، بهره‌گیری از ظرفیت شورای حل اختلاف برای حل و فصل دعاوی، درخواست اعسار و تقسیط جزای نقدی، اعمال ماده ۴۷۷ و همچنین درخواست مرخصی و عفو مددجویان زندان‌های استان اشاره کرد.

جباری در جریان این دیدارها با استماع توضیحات مراجعان، برای هر یک از درخواست‌های مطرح‌شده دستورات مقتضی را صادر کرد تا موضوعات از سوی واحدهای ذی‌ربط مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

ملاقات مستقیم با شهروندان و بررسی بدون واسطه مسائل حقوقی و قضایی آنان از برنامه‌های مستمر دادگستری کل استان کردستان است که بر اساس برنامه زمان‌بندی، هر هفته برگزار می‌شود.

بر این اساس، ملاقات مردمی رئیس کل دادگستری کردستان روزهای دوشنبه در دفتر ریاست دادگستری کل استان ادامه خواهد داشت تا شهروندان بتوانند مسائل و درخواست‌های خود را به‌صورت مستقیم مطرح و روند رسیدگی به آنها را پیگیری کنند.