شناسایی ۲۹۸۰ تخلف صنفی در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید زمانی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲۱ هزار بازرسی میدانی از واحدهای تولیدی و صنفی استان انجام شده که در جریان آن ۲ هزار و ۹۸۰ تخلف شناسایی شده است.

وی افزود: در همین راستا یک هزار و ۸۶۱ پرونده برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به سهم قابل توجه تخلفات حوزه آرد و نان گفت: از مجموع پرونده‌های تشکیل‌شده، ۸۲۵ پرونده مربوط به حوزه آرد و نان بوده که حدود ۴۶ درصد کل پرونده‌های تخلف صنفی را شامل می‌شود.

زمانی ارزش ریالی تخلفات شناسایی‌شده را حدود ۱۶۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این میزان تخلف، ضرورت تداوم و تقویت نظارت‌های میدانی بر بازار و واحدهای صنفی استان را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: گران‌فروشی، عرضه خارج از شبکه، کم‌فروشی و رعایت نکردن ضوابط صنفی از جمله تخلفات شناسایی‌شده در جریان بازرسی‌ها بوده است.

زمانی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های ارجاع‌شده به تعزیرات حکومتی بیان کرد: از مجموع یک هزار و ۸۶۱ پرونده تشکیل‌شده، یک هزار و ۶۳۰ پرونده منجر به صدور حکم شده، ۱۹۶ پرونده در انتظار صدور حکم است و ۳۵ پرونده نیز در مرحله ارسال به تعزیرات قرار دارد.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تأکید کرد: نظارت بر بازار، کنترل روند عرضه و توزیع کالاهای اساسی و برخورد با تخلفات صنفی با جدیت ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: بازرسان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در راستای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد نظم و شفافیت در بازار، با تخلفات برخورد قانونی خواهند کرد.