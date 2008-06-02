طرح اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد در محلات آلوده همدان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سید حسن قشمی پیش از ظهر امروز در جمع اهالی یکی از محلات آلوده همدان با بیان اینکه اعتیاد و مواد مخدر در سیمای یک مسئله و مشکل اجتماعی، نمایان شده است، افزود: این آسیب اجتماعی، تعداد زیادی از مردم و به ویژه اهالی محلات و مناطق حاشیه نشین را تحت تاثیر قرار داده و به طور روزافزونی در حال تعامل با سایر آسیبهای اجتماعی و تبدیل شده به یک تهدید و بحران ملی است.

وی هدف از اجرای طرح اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد در مناطق آلوده را آشنایی و بالا بردن سطح آگاهی و مشارکت ساکنین مناطق و محلات حاشیه ای و آسیب پذیر در امر پیشگیری و درمان اعتیاد، تلاش در ارتقا سطح توانمندی سازی آنان در انجام برنامه های فرهنگی، آموزشی، ورزشی و اجتماعی و جلب حمایتها و مساعدتهای لازم در جهت سالم سازی و افزایش سطح سلامت عمومی و ضریب امنیت روانی، فکری و اجتماعی آنان دانست.

قشمی همچنین تقویت باورهای اعتقادی، اشاعه ارزشهای دینی با هدف هموار نمودن سیرتکاملی معنویت در افراد، تقویت باورهای اجتماعی از حیث برخورداری از توانمندیهای درونی و پتانسیلهای بالقوه و تقویت حس مسئولیت پذیری و مشارکت دهی در مدیریت فرهنگی و اجتماعی جامعه را از دیگر اهداف طرح برشمرد.

دبیر شورای هماهنگی تشکلهای غیر دولتی اعتیاد استان با انتقاد از عدم توجه کافی مسئولان به مناطق حاشیه نشین اظهار داشت: برخی از مناطق و محلات در سطح شهر و استان همدان وجود دارند که به دلیل بی توجهی مدیران و متولیان امر در محرومیت مضاعف به سر می برند.

وی نشست مشترک با مدیران ارشد دستگاههای عضو شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، دبیران تشکلهای غیر دلتی اعتیاد، خبرنگاران و جامعه رسانه ای استان با مردم یا نمانیدگانی از منطقه یا محله، عضویت یک نفر از اهالی منطقه یا محله در قالب نماینده ای تام الاختیار در اتاق فکر اعتیاد استان همدان، تشکیل هسته های فرهنگی، اجتماعی با عضویت افراد بومی منطقه، تعیین گروههای هدف اعم از جوانان، زنان، دانشجویان، نوجوانان، خانواده ها، افراد الوده، افراد مستعد، برگزاری کارگاههای اموزشی به صورت منظم و مستمر در راستای تحقق اهداف طرح، انعکاس واقعیات، نارساییها، ظرفیتها، پتانسیلها و منابع مادی، انسانی و معنوی منطقه توسط رسانه ها و جامعه مطبوعاتی استان و انجام پیگیرهای لازم جهت تسهیل در اجرای سیاستهای دولت در قالب دستگاههای اجرایی استان با هدف ساماندهی به طرحها، اعتبارات و ظرفیتهای موجودف بر اساس نیازمندها، مطالبات، انتظارات عامه مردم منطقه از برنامه های ذکر شده در حین اجرای طرح عنوان کرد.