پایان تلفن سنتی، آغاز عصر تلفن اینترنتی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این گزارش خبری-تحلیلی از روند مهاجرت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ایرانی از سانترال‌های آنالوگ به تلفن اینترنتی. متن را بررسی می‌کند. اینکه این تغییر چگونه کار می‌کند، نقش مرکز تلفن ابری و سیپ ترانک در این تحول چیست، و چه چالش‌ها و ریسک‌هایی (وابستگی به کیفیت اینترنت، هزینه دوره گذار، الزامات مقرراتی) پیش‌روی سازمان‌هاست.

در چند سال اخیر، شمار قابل‌توجهی از شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی، سانترال‌های آنالوگ خود را کنار گذاشته و به سمت ارتباطات صوتی مبتنی بر اینترنت رفته‌اند. این تغییر، که در ظاهر یک تصمیم فنی ساده به نظر می‌رسد، در واقع ریشه در ترکیبی از فشار اقتصادی، گسترش دورکاری و نیاز به انعطاف در ساختار سازمانی دارد. کارشناسان حوزه ارتباطات این پدیده را بخشی از یک روند بزرگ‌تر در بازار فناوری اطلاعات کشور می‌دانند: عبور تدریجی از زیرساخت‌های فیزیکی به سمت خدمات مبتنی بر شبکه، همان اتفاقی که پیش‌تر در حوزه‌هایی مثل ذخیره‌سازی داده و نرم‌افزارهای سازمانی رخ داده بود.

ریشه یک تغییر تدریجی در ساختار ارتباطات سازمانی

تا پیش از این، هر خط تلفن جدید در یک سازمان به معنای سیم‌کشی، تجهیزات فیزیکی و هماهنگی با شرکت مخابرات بود. این فرآیند هم زمان‌بر بود و هم هزینه‌ای که با رشد سازمان به‌صورت پلکانی افزایش می‌یافت؛ هر داخلی جدید یعنی یک اشتراک جداگانه، یک دستگاه فیزیکی دیگر و گاهی هفته‌ها انتظار برای نصب. از سوی دیگر، همه‌گیری کرونا و تثبیت الگوی کار ترکیبی، بسیاری از مدیران را وادار کرد به سیستمی فکر کنند که دیگر کارمند را به یک میز فیزیکی گره نزند.

پاسخ بخش قابل‌توجهی از این شرکت‌ها، مهاجرت به فناوری موسوم به تلفن اینترنتی بود؛ فناوری‌ای که مکالمات صوتی را به‌جای خطوط مسی سنتی، از طریق بستر اینترنت منتقل می‌کند. طبق گزارش‌های منتشرشده در حوزه ارتباطات سازمانی، این جابه‌جایی بیشتر از آن‌که یک تصمیم لوکس باشد، پاسخی به یک ضرورت اقتصادی بوده است؛ در شرایطی که نرخ ارز و هزینه واردات تجهیزات مخابراتی سنتی افزایش یافته، بسیاری از سازمان‌ها راهی جز کاهش هزینه‌های ثابت ارتباطی نداشته‌اند.

پشت پرده یک تماس: صدا از کجا تا کجا سفر می‌کند؟

در تلفن اینترنتی، صدای مکالمه به بسته‌های داده تبدیل و از طریق همان شبکه‌ای منتقل می‌شود که سازمان برای اینترنت خود استفاده می‌کند. این یعنی هیچ خط فیزیکی جداگانه‌ای برای هر داخلی لازم نیست و افزودن یا حذف یک کاربر، برخلاف روش سنتی، به یک تنظیم نرم‌افزاری ساده محدود می‌شود؛ فرآیندی که به گفته مدیران فناوری اطلاعات چند شرکت متوسط، از چند هفته به چند دقیقه کاهش پیدا کرده است.

نکته‌ای که کمتر در گزارش‌های این حوزه به آن پرداخته شده، وابستگی مستقیم کیفیت این فناوری به کیفیت خود اینترنت سازمان است. کارشناسان شبکه هشدار می‌دهند سازمان‌هایی که بدون بررسی پایداری پهنای باند خود اقدام به مهاجرت می‌کنند، اغلب در ماه‌های نخست با افت کیفیت مکالمات یا قطعی‌های موردی مواجه می‌شوند؛ مشکلی که با تخصیص باند مجزا برای ترافیک صوتی، معروف به QoS، تا حد زیادی قابل کنترل است. بدون این تنظیم، ترافیک سنگین دانلود یا آپلود در ساعات اداری می‌تواند مستقیماً روی کیفیت مکالمات تلفنی اثر بگذارد.

اتاق سروری که دیگر لازم نیست

یکی از محسوس‌ترین نمودهای این تحول، در مراکز تماس و واحدهای فروش و پشتیبانی دیده می‌شود. جایی که پیش‌تر یک سانترال فیزیکی در اتاق سرور شرکت قرار داشت، حالا بسیاری از سازمان‌ها از مدل مرکز تلفن ابری استفاده می‌کنند؛ سیستمی که کاملاً روی زیرساخت ارائه‌دهنده خدمات میزبانی می‌شود و کارکنان صرفاً از طریق اینترنت به آن متصل می‌شوند، بدون آن‌که سازمان نیاز به نگهداری سخت‌افزار مستقل داشته باشد.

این تغییر، به‌ویژه در مراکز تماسی که در بازه‌های خاص سال با نوسان شدید تماس مواجه‌اند، تاثیرگذار بوده است. یک واحد پشتیبانی که پیش‌تر برای افزایش موقت نیرو در ایام پرترافیک — مثلاً پایان سال یا کمپین‌های فروش — نیاز به سیم‌کشی و تجهیز فیزیکی داشت، اکنون می‌تواند در عرض چند ساعت داخلی‌های موقت اضافه کند و پس از پایان بازه پرکار، همان‌قدر سریع آن‌ها را حذف کند؛ مزیتی که در مدل سنتی عملاً غیرممکن یا بسیار پرهزینه بود.

مدیران چند مرکز تماس در گفت‌وگو با رسانه‌های تخصصی این حوزه، به نکته دیگری هم اشاره کرده‌اند: امکان مشاهده همزمان گزارش عملکرد اپراتورها و صف انتظار تماس‌ها، بدون نیاز به نرم‌افزار جداگانه، یکی از تفاوت‌های محسوس این مدل نسبت به سانترال‌های قدیمی بوده است.

سیپ ترانک؛ لایه‌ای که کمتر دیده می‌شود

پشت هر سیستم تلفن اینترنتی سازمانی، فناوری کمتر شناخته‌شده‌ای به نام سیپ ترانک قرار دارد که ارتباط بین سانترال داخلی و شبکه تلفن عمومی را برقرار می‌کند. توضیح دقیق‌تر این‌که سیپ ترانک چیست؟ و چگونه جایگزین خطوط فیزیکی متعدد می‌شود، در گزارش‌های تخصصی این حوزه بررسی شده است.

به بیان ساده، سیپ ترانک به سازمان اجازه می‌دهد به‌جای خرید تعداد زیادی خط تلفن مجزا، از یک اتصال اینترنتی واحد برای مدیریت چند مکالمه هم‌زمان استفاده کند. همین ویژگی، یکی از دلایل اصلی کاهش هزینه ثابت ماهانه در سازمان‌هایی است که این مسیر را طی کرده‌اند. برخلاف مدل سنتی که تعداد خطوط فیزیکی، سقف تعداد مکالمات هم‌زمان را تعیین می‌کرد، در این مدل ظرفیت مکالمات هم‌زمان با نیاز واقعی سازمان تنظیم می‌شود، نه با محدودیت فیزیکی سیم‌کشی.

چالش‌هایی که کمتر گفته می‌شود

با وجود روند رو به رشد این مهاجرت، همه گزارش‌ها یک‌دست مثبت نیستند. برخی مدیران فناوری اطلاعات به مشکلاتی در فاز انتقال اشاره کرده‌اند، از جمله نیاز به آموزش کارکنان برای کار با رابط‌های نرم‌افزاری جدید و همچنین ریسک قطعی کامل ارتباطات تلفنی در صورت افت اینترنت سازمان. بسیاری از شرکت‌ها برای پوشش این ریسک، از یک اتصال اینترنت پشتیبان یا قابلیت هدایت خودکار تماس به خط موبایل استفاده می‌کنند.

مسئله دیگری که در گزارش‌های داخلی کمتر مطرح شده، هزینه پنهان دوره گذار است. در ماه‌های ابتدایی مهاجرت، سازمان‌ها معمولاً برای مدتی کوتاه هم‌زمان هزینه سیستم قدیم و جدید را پرداخت می‌کنند تا از قطع ناگهانی ارتباط با مشتریان جلوگیری شود؛ نکته‌ای که در برنامه‌ریزی مالی این مهاجرت باید در نظر گرفته شود.

از منظر تنظیم‌گری نیز، ارتباطات صوتی مبتنی بر اینترنت در ایران همچنان تحت نظارت نهادهای مربوط به مخابرات قرار دارد و شرکت‌های ارائه‌دهنده این خدمات موظف به رعایت چارچوب‌های مقرراتی موجود هستند؛ موضوعی که سازمان‌ها هنگام انتخاب ارائه‌دهنده خدمات باید به آن توجه کنند.

جمع‌بندی: یک تغییر ساختاری، نه یک ترند زودگذر

آنچه در بازار ارتباطات سازمانی ایران در حال رخ‌دادن است، بیشتر شبیه یک تغییر ساختاری بلندمدت است تا یک ترند موقتی. کاهش هزینه‌های ثابت، امکان دورکاری واقعی و انعطاف در مقیاس‌پذیری، سه محرک اصلی‌ای هستند که بر اساس گزارش‌های این حوزه، پشت این مهاجرت گسترده قرار دارند. با این‌حال، کارشناسان تاکید دارند موفقیت این مسیر، بدون ارزیابی دقیق زیرساخت اینترنتی، برنامه‌ریزی مالی برای دوره گذار و آموزش کارکنان، تضمین‌شده نیست. تجربه شرکت‌هایی که این مسیر را طی کرده‌اند نشان می‌دهد تصمیم درست، نه عجله در مهاجرت است و نه تعلل بی‌دلیل در آن، بلکه ارزیابی واقع‌بینانه از آمادگی زیرساخت سازمان پیش از هر اقدامی.

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