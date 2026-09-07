به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران، با اشاره به عقب‌ماندگی برخی مناطق استان در برخورداری از سرانه‌های خدماتی اظهار کرد: در برنامه‌ریزی توسعه باید وضعیت واقعی هر شهرستان و فاصله آن با سرانه‌های مورد نیاز به‌صورت دقیق احصا شود؛ از فضای آموزشی و بهداشتی و درمانی گرفته تا سرانه‌های فرهنگی، مذهبی و فضای سبز.

وی تأکید کرد: تعریف سرانه صرفاً روی کاغذ کافی نیست و زمانی می‌توان یک پروژه را به‌عنوان ظرفیت خدماتی تلقی کرد که زمین آن واقعاً موجود، قابل تملک و اجرای آن نیز عملیاتی باشد. توافق‌هایی که امکان تحقق ندارند، نباید مبنای تصمیم‌گیری و بارگذاری جدید قرار گیرند.

استاندار تهران با انتقاد از ضعف برخی ضوابط شهرسازی و توسعه نامتوازن در بخش‌هایی از استان گفت: توسعه شهری نباید به محلی برای درآمدزایی از طریق افزایش تراکم تبدیل شود؛ چراکه نتیجه این رویکرد، افزایش جمعیت بدون تأمین مدرسه، مراکز درمانی، فضای سبز و سایر خدمات مورد نیاز مردم خواهد بود.

معتمدیان افزود: کمک به درآمد شهرداری‌ها نباید به قیمت تضییع حقوق شهروندان و تشدید کمبودهای زیرساختی تمام شود. ضوابط باید به اندازه‌ای روشن و محکم باشد که امکان تصمیم‌های سلیقه‌ای و افزایش بی‌ضابطه تراکم را محدود کند.

وی با اشاره به ضرورت بررسی کارشناسی طرح‌ها تصریح کرد: همه دستگاه‌های تخصصی باید پیش از تصویب طرح‌ها نظر کارشناسی خود را ارائه کنند و موضوعاتی مانند تأمین آب، زمین آموزشی، خدمات درمانی و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز، پیش از هرگونه توسعه جدید به‌صورت واقعی تعیین تکلیف شود.

استاندار تهران در پایان بر تدوین ضوابط اجرایی دقیق، تعیین سرانه‌های واقعی مورد نیاز هر منطقه و اولویت دادن به رفع عقب‌ماندگی‌های موجود تأکید کرد و گفت: تصمیم‌گیری در حوزه توسعه استان باید به‌گونه‌ای باشد که از ایجاد مشکلات جدید برای مردم جلوگیری و ظرفیت‌های خدماتی متناسب با جمعیت تأمین شود.