به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سبا، جنگنده‌های سعودی امروز زندان مرکزی شهرستان الحزم در استان الجوف را هدف قرار دادند.

یک منبع محلی اعلام کرد که جنگنده‌های سعودی زندان مرکزی شهرستان الحزم را هدف قرار دادند و گزارش‌هایی از تلفات در میان زندانیان وجود دارد.

خبرگزاری سبا از شهادت ۵ نفر در این حمله خبر داد.

مدیر زندان مرکزی الجوف در پی بمباران این زندان توسط جنگنده‌های سعودی، از ادامه وضعیت بحرانی و حضور ده‌ها نفر در زیر آوار خبر داد و گفت: ۳۵ نفر زیر آوار هستنند. شماری ازمجروحان حملات دشمن سعودی به بیمارستان منتقل شده اند.

همزمان وزارت حقوق بشر یمن اعلام کرد که هدف قراردادن این زندان، جنایت جنگی است.