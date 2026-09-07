پیروزی پرسپولیس مقابل ذوب آهن در نیمه اول؛ سرخپوشان متفاوت با دربی!

به گزارش خبرنگار مهر، در روز پایانی هفته ششم بیست و ششمین دوره رقابت های لیگ برتر از ساعت ۱۹ امروز دوشنبه تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف ذوب آهن اصفهان رفت که نیمه اول این دیدار با برتری یک بر صفر سرخپوشان به پایان رسید. علی علیپور(۴۳) برای پرسپولیس گل زد.

ترکیب پرسپولیس

پیام نیازمند، محمدمهدی زارع، محمدحسین کنعانی‌ زادگان، مجید عیدی، مهدی تیکدری‌نژاد، پویا پورعلی، محمد خدابنده‌لو، محمد مهدی محبی، اوستون ارونوف، ایگور سرگیف و علی علیپور.

شرایط متفاوت با دربی

سرخپوشان تهرانی در شرایطی گام در این دیدار گذاشتند که در صد و هفتمین دربی برابر استقلال نمایش مطلوب و تماشاگر پسندی داشتند اما در نیمه اول دیدار با ذوب آهن شرایط متفاوتی داشتند و از نظر فنی نمایش ضعیف تری ارایه کردند.

فرصت سوزی ارونوف و حقی که باید به تارتار داد

در حالی که بازیکن ازبکستانی سرخپوشان دیدارهای گذشته را از روی نیمکت شروع می کرد و همین موضوع باعث انتقاد برخی هواداران شده بود، اما این بازیکن در دیدار با ذوب آهن از ابتدا در ترکیب تیمش قرار گرفت اما با فرصت سوزی و نمایشی دور از انتظار نشان داد حق با مهدی تارتار است که به او خیلی بازی نمی دهد.

علیپور طلسم را شکست

در دقیقه ۴۳ علی علیپور موفق شد قفل دروازه ذوب آهن را بشکند و با یک ضربه زمین داخل محوطه جریمه در شرایطی که توپ از بین پاهای بازیکنان ذوب آهن رد شد گل برتری سرخپوشان در نیمه اول به ثمر رسید. پرسپولیس در دقایق پایانی نیمه اول موقعیت های دیگری را هم خلق کرد اما موفق به افزایش تعداد گل هایش نشد.