به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی شامگاه یکشنبه در نشست ستاد مدیریت بحران شهرستان میاندورود با اشاره به پیشبینی شرایط ناپایدار جوی، اظهار داشت: همه اعضای ستاد مدیریت بحران و تیمهای امدادی شهرستان برای مواجهه با حوادث احتمالی در حالت آمادهباش قرار گرفتهاند.
وی افزود: با توجه به احتمال تشدید ناپایداریهای جوی، دستگاههای اجرایی و خدماترسان باید ضمن آماده نگه داشتن نیروها و تجهیزات، وضعیت مناطق مختلف شهرستان را به شکل مستمر رصد کرده و گزارشهای لازم را در سریعترین زمان ممکن ارائه کنند.
فرماندار میاندورود بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران تأکید کرد و گفت: برنامهریزیهای لازم برای واکنش سریع در صورت وقوع حوادث احتمالی انجام شده و دستگاهها باید از ظرفیتها و امکانات موجود برای مدیریت شرایط استفاده کنند.
بابایی لولتی همچنین از شهروندان خواست با توجه به هشدارهای هواشناسی، از انجام سفرها و ترددهای غیرضروری در محورهای مواصلاتی و مناطق مستعد خطر خودداری کنند و توصیههای اعلامشده از سوی ستاد مدیریت بحران را جدی بگیرند.
وی پیشگیری و کاهش تبعات حوادث را از اولویتهای اصلی ستاد مدیریت بحران دانست و تصریح کرد: صیانت از جان مردم و کاهش خسارات احتمالی نیازمند آمادگی دستگاهها و همراهی شهروندان است و در صورت بروز حادثه، نیروهای امدادی باید بدون وقفه و با هماهنگی کامل وارد عملیات شوند.
فرماندار میاندورود در پایان بر لزوم همکاری مردم با نیروهای امدادی و خدماترسان تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه وضعیت مخاطرهآمیز، موضوع را در سریعترین زمان به مراجع امدادی و خدماتی اطلاع دهند.
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