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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۱

میاندورود در آماده‌باش کامل برای مقابله با ناپایداری‌های جوی

میاندورود در آماده‌باش کامل برای مقابله با ناپایداری‌های جوی

میاندورود- فرماندار میاندورود از آماده‌باش کامل دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان این شهرستان در پی صدور هشدار هواشناسی خبر داد و بر ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه کاهش خسارات تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی شامگاه یکشنبه در نشست ستاد مدیریت بحران شهرستان میاندورود با اشاره به پیش‌بینی شرایط ناپایدار جوی، اظهار داشت: همه اعضای ستاد مدیریت بحران و تیم‌های امدادی شهرستان برای مواجهه با حوادث احتمالی در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند.

وی افزود: با توجه به احتمال تشدید ناپایداری‌های جوی، دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان باید ضمن آماده نگه داشتن نیروها و تجهیزات، وضعیت مناطق مختلف شهرستان را به شکل مستمر رصد کرده و گزارش‌های لازم را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه کنند.

فرماندار میاندورود بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران تأکید کرد و گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم برای واکنش سریع در صورت وقوع حوادث احتمالی انجام شده و دستگاه‌ها باید از ظرفیت‌ها و امکانات موجود برای مدیریت شرایط استفاده کنند.

بابایی لولتی همچنین از شهروندان خواست با توجه به هشدارهای هواشناسی، از انجام سفرها و ترددهای غیرضروری در محورهای مواصلاتی و مناطق مستعد خطر خودداری کنند و توصیه‌های اعلام‌شده از سوی ستاد مدیریت بحران را جدی بگیرند.

وی پیشگیری و کاهش تبعات حوادث را از اولویت‌های اصلی ستاد مدیریت بحران دانست و تصریح کرد: صیانت از جان مردم و کاهش خسارات احتمالی نیازمند آمادگی دستگاه‌ها و همراهی شهروندان است و در صورت بروز حادثه، نیروهای امدادی باید بدون وقفه و با هماهنگی کامل وارد عملیات شوند.

فرماندار میاندورود در پایان بر لزوم همکاری مردم با نیروهای امدادی و خدمات‌رسان تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه وضعیت مخاطره‌آمیز، موضوع را در سریع‌ترین زمان به مراجع امدادی و خدماتی اطلاع دهند.

کد مطلب 6940458

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