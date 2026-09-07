به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس‌ جمهور آمریکا که در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره این کشور شکست هم حزبی های جمهوریخواه خود را حتمی می داند، کوشید بخشی از شکست های دولت کشورش علیرغم صرف هزینه ده ها میلیارد دلاری در تجاوز علیه تهران را اینگونه روایت سازی کند که تهران نیز خواستار پایان جنگ است.

رئیس‌ جمهور آمریکا امروز دوشنبه در شبکه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال با بازنشر گزارشی از وال‌استریت ژورنال همراه با عکسی از مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران نوشت: سیاستمداران ارشد ایران خواستار پایان جنگ هستند.

این در حالیست که به گزارش فایننشال تایمز، بر اساس نتایج یک نظرسنجی جدید، اعتماد رأی دهندگان آمریکایی به نحوه مدیریت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر اقتصاد و هزینه های زندگی کاهش یافته است.

در همین حال، تنها ۳۸ درصد از رأی دهندگان از نحوه مدیریت ترامپ بر اقتصاد حمایت می کنند و ۵۶ درصد عملکرد او در این زمینه را تأیید نمی کنند.

در زمینه تجارت و تعرفه های گمرکی نیز، ۵۲ درصد از پاسخ دهندگان با سیاستهای تجاری ترامپ مخالفند.

حمایت از سیاستهای ترامپ در میان حامیان حزب جمهوری خواه نیز کاهش یافته است؛ به طوری که تنها ۵۳ درصد از جمهوری خواهان از نحوه مدیریت ترامپ بر اقتصاد حمایت می کنند که نسبت به ماه گذشته ۸ واحد درصد کاهش یافته است.

همچنین بیش از ۵۰ درصد از استعلام شوندگان اعلام کردند که تعرفه های جدید بر واردات، قیمت کالاها را افزایش خواهد داد و بر هزینه های زندگی خانواده های آنها تأثیر منفی خواهد گذاشت.

در همین حال، ۵۸ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی اعلام کردند که عملکرد ترامپ در حوزه مورد نظر را تأیید نمی کنند و سهم بیشتری از پاسخ دهندگان از او انتقاد کردند.

این نتایج در حالی منتشر می شود که ترامپ در آستانه انتخابات میان دوره ای با چالش های جدی در حوزه اقتصادی مواجه است و تلاش های حزب جمهوری خواه برای عبور از این بحران دستاورد قابل توجهی نداشته است.

گفتنی است که پیش از آغاز تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به خاک ایران در فوریه سال جاری میلادی (۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۴)، تنگه هرمز ایمن بود و تردد از آن به آسانی انجام می شد؛ اما پس از جنگ رمضان و با بروز ناامنی هایی در این منطقه راهبردی از سوی متجاوزان، افزایش قیمت‌ ها در همه کشورها متأثر از این ناامنی ها سراسر جهان را دربر گرفته است.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه ساعاتی پیش در همین ارتباط اعلام کرد: تا زمانی که بن‌ بست موجود در تنگه هرمز برطرف نشود، روند افزایش قیمت‌ ها در سراسر جهان ادامه خواهد یافت. همه بدون استثنا تاوان جنگ علیه ایران را که توسط اسرائیل آغاز شده است، می‌پردازند؛ تنها مردم ایران یا ملت‌ های کشورهای حوزه خلیج فارس نیستند که متحمل این هزینه می‌شوند. توافق اسلام‌آباد (تفاهم نامه اسلام آباد میان ایران و آمریکا) نیز به دلیل اقدامات تحریک آمیز اسرائیل با شکست مواجه شد.