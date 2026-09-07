به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی‌فر بعدازظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به نقش مؤثر واحدهای مشاوره و مددکاری اجتماعی فرماندهی انتظامی لرستان در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و حل اختلافات، اظهار داشت: پلیس در کنار مأموریت‌های انتظامی و امنیتی، توجه ویژه‌ای به رویکردهای اجتماعی، پیشگیرانه و مشاوره‌ای دارد و تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت کارشناسان متخصص، زمینه حل مسالمت‌آمیز اختلافات و تحکیم بنیان خانواده را فراهم کند.

وی افزود: واحدهای مشاوره و مددکاری اجتماعی پلیس با حضور کارشناسان خبره، خدمات متنوعی را در حوزه‌های تحصیلی، مهارت‌های زندگی، روان‌شناسی، مشاوره خانواده، آموزشی، فرزندآوری و فرزندپروری به شهروندان ارائه می‌کنند و در کنار آن، پرونده‌های ارجاعی را نیز با رویکرد تخصصی و اصلاحی مورد بررسی قرار می‌دهند.

فرمانده انتظامی لرستان، تصریح کرد: در پنج‌ماهه نخست سال تاکنون چهارهزار و ۲۶۹ پرونده به واحدهای مشاوره و مددکاری اجتماعی پلیس ارجاع شده که کارشناسان با انجام اقدامات تخصصی، گفت‌وگو، میانجیگری و ارائه راهکارهای مشاوره‌ای، موفق شدند ۷۰ درصد این پرونده‌ها را به صلح و سازش منجر کنند.

سردار هاشمی‌فر با اشاره به فعالیت‌های مرکز مشاوره آرامش در شرایط ناشی از بحران جنگ تحمیلی، تصریح کرد: در این مدت، کارشناسان این مرکز باهدف حمایت روانی و اجتماعی از شهروندان، به ۴۰۵ مورد مراجعه حضوری و ۱۲۱ مورد مراجعه غیرحضوری، مشاوره‌های تخصصی ارائه کرده‌اند.

وی ادامه داد: ارائه خدمات مشاوره‌ای در چنین شرایطی، نقش مهمی در کاهش اضطراب، مدیریت هیجانات، تقویت تاب‌آوری فردی و خانوادگی و کمک به شهروندان برای عبور صحیح از شرایط دشوار دارد و پلیس لرستان در این حوزه نیز از تمام ظرفیت‌های تخصصی خود استفاده می‌کند.

فرمانده انتظامی لرستان با قدردانی از تلاش کارشناسان مشاوره و مددکاری اجتماعی پلیس، گفت: کارشناسان مشاوره و مددکاری، در حقیقت بخشی از چهره مهربان و آرامش‌بخش پلیس هستند؛ انسان‌هایی که گاهی با یک گفت‌وگوی دلسوزانه، یک خانواده را از فروپاشی نجات می‌دهند، با میانجیگری یک اختلاف را به آشتی تبدیل می‌کنند و با شنیدن دردهای مردم، امید را به زندگی آنان بازمی‌گردانند.

سردار هاشمی‌فر، تأکید کرد: زحمات این عزیزان شاید گاهی دیده نشود، اما ثمره تلاش آنها در لبخند خانواده‌ای که دوباره به آرامش رسیده، در دستی که به نشانه آشتی به‌سوی دیگری دراز می‌شود و در پرونده‌ای که به‌جای اختلاف، با صلح و سازش بسته می‌شود، نمایان است؛ بی‌تردید نقش آنان در تحقق پلیس جامعه‌محور و ارتقای آرامش و امنیت روانی شهروندان، ارزشمند و شایسته تقدیر است.