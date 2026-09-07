کلاهبرداری ۳۵ میلیارد ریالی در چرداول؛ ۲ متهم دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ افشار شاهمرادی سی دوشنبه با اشاره به اینکه این دو متهم با راه‌اندازی یک واحد صنفی در مرکز شهرستان، از مشتریان خود تحت عنوان خرید و فروش کالا، پول دریافت و پس از مدتی تعطیل کرده و متواری شده بودند، اظهار داشت: با شکایت تعدادی از شهروندان و پیگیری‌های فنی پلیس، هر دو متهم شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه این کلاهبرداران با ارائه وعده‌های واهی و قیمت‌های پایین‌تر از بازار، اعتماد مردم را جلب و سپس اقدام به دریافت پیش‌پرداخت می‌کردند، افزود: مبلغ کلاهبرداری شده توسط این دو نفر، ۳۵ میلیارد ریال برآورد شده که با توجه به وضعیت اقتصادی و تعداد شاکیان، این رقم نشان از عمق جنایت این دو فرد دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان چرداول با اشاره به اینکه این مبلغ کلان، حاصل اعتماد ساده‌اندیشانه تعدادی از شهروندان به این کلاهبرداران بوده، خاطرنشان کرد: پرونده آنان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارسال شده و پلیس با تمام توان در برابر هرگونه کلاهبرداری و سوءاستفاده از اعتماد مردم ایستاده است.

وی در پایان با هشدار به شهروندان برای عدم اعتماد به افراد ناشناس در معاملات اینترنتی و صنفی، گفت؛ از شهروندان درخواست می‌شود تا در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.