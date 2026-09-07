۱۷۳ شهید انتظامی خراسان جنوبی؛ روایت ایستادگی برای امنیت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شجاعینسب دوشنبهشب در دومین اجلاسیه ۱۷۳ شهید فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی اظهار کرد: این اجلاسیه با هدف گرامیداشت یاد و خاطره ۱۷۳ شهید انتظامی استان و تجلیل از خانوادههای معظم این شهدا برگزار میشود.
وی با اشاره به وجود ۳۴ هزار جانباز و دو هزار و ۴۰۰ آزاده در مجموعه انتظامی کشور افزود: اجلاسیه ۱۷۳ شهید انتظامی خراسان جنوبی در ذیل کنگره ۲ هزار و ۴۰۰ شهید استان برگزار شده است.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با بیان اینکه شهدای انتظامی در نقاط مختلف کشور و در سختترین شرایط برای تأمین امنیت جان خود را فدا کردند، گفت: خون سرخ این شهدا به چتری برای ایجاد امنیت تبدیل شده است؛ شهدایی که در ظلمت شب و در مواجهه با دشمن، برای دفاع از میهن و ناموس جان خود را تقدیم کردند.
امنیت امروز، حاصل ایثار شهداست
شجاعینسب با اشاره به اینکه امنیت امروز کشور حاصل ایثار و فداکاری شهداست، تصریح کرد: این سرمایه ارزشمند که حاصل ایثار شهداست، امروز در اختیار ما قرار دارد؛ شهدایی که حتی در سختترین شرایط و در مواردی زندهزنده در آتش دشمن سوختند تا امنیت را برای مردم به ارمغان آورند.
وی ادامه داد: در این مراسم بار دیگر با خانوادههای معظم شهدا پیمان میبندیم که با حمایت مردم، توکل به خداوند متعال و با تکیه بر آرمانهای شهدا، حتی ذرهای از مسیر و اهداف آنان عقبنشینی نکنیم.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با بیان اینکه تأمین امنیت مردم از بهترین عبادتهاست، خاطرنشان کرد: معتقدیم شهادت در مسیر تأمین امنیت، مرگی تاجرانه است و امیدواریم در زندگی و مسئولیت خود به گونهای رفتار کنیم که در برابر شهدا، خانوادههای آنان و خداوند متعال شرمنده نباشیم.
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