https://mehrnews.com/x3cZJN ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۱ کد مطلب 6940594 استانها گیلان استانها گیلان ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۱ قرار ۱۹۱ لنگرود در میدان زیر بارش شدید باران لنگرود- مردم لنگرود در شب صد و نود و یکم از تجمعات، زیر بارش شدید باران به میدان آمدند. دریافت 10 MB فیلم: فاطمه نخستین کد مطلب 6940594 کپی شد مطالب مرتبط باران هم مانع حضور مردم رشت در میدان نشد یکصد و نود و یکمین حضور حماسی مردم اردستان بارش شدید باران و آبگرفتگی معابر در لنگرود ۱۸۹ شب ایثار و مقاومت مردم لنگرود در میدان تجمع تالشیها به ایستگاه صد و نود و دوم رسید شب ۱۹۲ لنگرود؛ مردم زیر بارش شدید باران حماسه آفریدند ابراهیمی: انقلاب اسلامی مقدمهای برای بیداری جهانی در مسیر ظهور است ادامه بارش باران در لنگرود؛ تردد در خیابانها روان است حجت الاسلام اصلانی: دشمن به دنبال خسته کردن ملت ایران است استمرار بارش باران در لنگرود؛ تردد بدون مشکل ادامه دارد برچسبها تجمع مردمی حماسه حضور شهرستان لنگرود بارش باران
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