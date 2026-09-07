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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۱

قرار ۱۹۱ لنگرود در میدان زیر بارش شدید باران

قرار ۱۹۱ لنگرود در میدان زیر بارش شدید باران

لنگرود- مردم لنگرود در شب صد و نود و یکم از تجمعات، زیر بارش شدید باران به میدان آمدند.

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فیلم: فاطمه نخستین

کد مطلب 6940594

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