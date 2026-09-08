به گزارش خبرنگار مهر، امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری صبح سه شنبه در جریان سفر به استان همدان ساختمان توسعه‌یافته دادگاه عمومی شهرستان درگزین را افتتاح کرد.

وزیر دادگستری در این مراسم با تاکید بر ضرورت توزیع عادلانه خدمات و امکانات در کشور گفت: رویکرد دولت توسعه همه‌جانبه زیرساخت‌ها در مناطق کمتر برخوردار است چراکه ایجاد امکانات رفاهی و خدماتی در این مناطق زمینه ماندگاری جمعیت و جلوگیری از مهاجرت به کلان‌شهرها را فراهم می‌سازد.

امین حسین رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت صیانت از معیشت مردم تصریح کرد: نظارت مستمر و شبانه‌روزی بر بازار برای ایجاد ثبات قیمتی در جریان است و در مواردی که افزایش قیمت‌ها ناشی از تخلف و سودجویی باشد و ارتباطی با بهای تمام‌شده کالا نداشته باشد، برخورد قاطع و قانونی اعمال خواهد شد.

وی در ادامه از استقرار و آغاز به کار اداره تعزیرات حکومتی در شهرستان درگزین از ابتدای مهرماه سال جاری خبر داد و افزود: پیگیری‌ها و مساعدت‌های لازم برای ارتقای ساختار تشکیلاتی حوزه قضایی این شهرستان نیز در دستور کار قرار دارد.

توسعه ۱۸ هزار مترمربع فضای فیزیکی در دادگستری استان همدان

رئیس‌کل دادگستری استان همدان در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه تقویت زیرساخت‌های قضایی اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۸ هزار مترمربع پروژه عمرانی با هدف توسعه فضای اداری و فیزیکی دستگاه قضایی استان در دست اجرا قرار دارد که تمامی این طرح‌ها به‌صورت امانی و با نظارت دفتر فنی دادگستری استان پیش می‌رود.

بهروز محمدی‌مهر افزود: پروژه توسعه ساختمان قضایی شهرستان درگزین با اعتبار ۱۴ میلیارد تومان احداث و تکمیل شده است و تلاش می‌شود بخش عمده‌ای از دیگر پروژه‌های عمرانی در دست ساخت در جریان سفر پیش‌روی رئیس قوه قضاییه به استان همدان به بهره‌برداری برسد.