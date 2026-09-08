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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۶

افزایش قیمت نفت همزمان با تأیید حمله به تأسیسات انرژی عربستان

افزایش قیمت نفت همزمان با تأیید حمله به تأسیسات انرژی عربستان

همزمان با اعتراف عربستان به هدف قرار گرفتن تأسیسات انرژی این کشور قیمت نفت خام افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، قیمت نفت امروز سه شنبه بعد از اعتراف وزارت انرژی عربستان به هدف قرار گرفتن تأسیسات این کشور در منطقه جنوبی افزایش پیدا کرد.

بر اساس این گزارش، ساعت ۹:۲۵ به وقت مسکو، قراردادهای آتی نفت خام آمریکا از نوع وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل در ماه اکتبر با ۲.۴۸ درصد افزایش به ۹۳.۷۵ دلار در هر بشکه رسید.

همچنین قراردادهای آتی نفت خام برنت برای تحویل در ماه نوامبر با ۱.۴۴ درصد افزایش به ۹۸.۴۰ دلار در هر بشکه رسید.

ساعتی قبل وزارت انرژی عربستان اعتراف کرد که تعدادی از تأسیسات انرژی این کشور در منطقه جنوبی عربستان صبح امروز هدف قرار گرفته است.

این وزارتخانه اضافه کرد که حملات مذکور باعث به راه افتادن آتش سوزی در چند منطقه و توقف برخی از فعالیت ها شده است.

کد مطلب 6940922

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    نظرات

    • IQ ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
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      93 دلار چیزی نیست الان باید150 دلار معامله می‌شد یک جای کار میلنگه !!!!!

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