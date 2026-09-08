آورده متقاضیان نهضت ملی مهستان ۶۵۰ میلیون تومان کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی رضایی، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید مهستان امروز (سه‌شنبه، ۱۷ شهریور) در حاشیه بازدید از پروژه‌های مسکن شهر جدید مهستان، با تشریح برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای تحقق اهداف کلان وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: در چارچوب برنامه افتتاح پروژه‌ها در سال ۱۴۰۵، شرکت عمران شهر جدید مهستان ۴۲ پروژه با ظرفیت ۱۵ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی را در چهار دسته اولویت‌بندی کرده است.

وی افزود: فاز نخست این برنامه شامل پروژه‌هایی است که بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و تلاش می‌شود بخشی از تعهدات مربوط به این پروژه‌ها تا پایان سال جاری به مرحله بهره‌برداری برسد.

رضایی با تشریح آخرین وضعیت پروژه ۵۸۰ واحدی «بهراد» بیان کرد: در فاز نخست این پروژه، ۱۴۰ واحد مسکونی به مرحله بهره‌برداری رسیده است. عملیات ساختمانی این واحدها به‌طور کامل به پایان رسیده و در حال حاضر نصب انشعابات آب، فاضلاب و برق در دست اجراست که بلافاصله پس از برقراری انشعابات، آزمون نهایی آسانسورها در طبقات انجام خواهد شد.

تحویل واحدهای مسکن مهستان بر اساس زمان تکمیل آورده

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید مهستان با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق متقاضیانی که آورده خود را در موعد مقرر واریز کرده‌اند، ادامه داد: در پروژه‌هایی با مقیاس بیش از ۲۰۰ واحد، طرح تفکیک و خرد کردن زون‌ها را اجرا کردیم.

وی تصریح کرد: بر این اساس، متقاضیانی که آورده خود را سریع‌تر و به‌موقع تکمیل کرده‌اند، در زون یک جانمایی شدند و اکنون پس از صدور دفترچه‌های اقساط و انجام هماهنگی‌های لازم با سیستم بانکی، واحدهای خود را تحویل خواهند گرفت.

رضایی با اشاره به متراژ واحدهای این پروژه گفت: مساحت هر واحد با احتساب مشاعات و انباری اختصاصی، نزدیک به ۱۴۰ مترمربع است و متقاضیان فاز نخست با پرداخت رقمی معادل یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان، واحدهای خود را تحویل خواهند گرفت.

آمادگی ۲۸۰ واحد فاز دوم بهراد تا پایان سال

وی درباره آخرین وضعیت فاز دوم پروژه بهراد نیز گفت: فاز دوم این پروژه در ضلع شرقی و با ظرفیت ۲۸۰ واحد مسکونی قرار دارد که بخش عمده نما و عملیات داخلی آن اجرا شده و اکنون در مرحله نصب یراق‌آلات، پنجره‌ها و آسانسور است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید مهستان افزود: در صورت تکمیل به‌موقع آورده متقاضیان فاز دوم که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به حدود یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان برسد، این ۲۸۰ واحد نیز تا پایان سال جاری آماده بهره‌برداری خواهد شد.

اختصاص یارانه ۵۰۰ میلیون تومانی برای کاهش آورده متقاضیان

رضایی با اشاره به رویکرد حمایتی دولت چهاردهم اظهار کرد: با تأکید ویژه وزیر راه و شهرسازی مقرر شد تا حد امکان و در چارچوب ضوابط قانونی، هزینه‌های بخش‌های مشاعی و منافع عام از محل منابع داخلی شرکت عمران تأمین شود. بر همین اساس، در این فاز بیش از ۵۰۰ میلیون تومان یارانه داخلی به ازای هر واحد اختصاص یافت و هزینه‌های محوطه‌سازی و زیرساخت به‌طور کامل توسط شرکت عمران تقبل شد.

وی یادآور شد: علاوه بر این، هزینه‌های خاکبرداری که پیش‌تر از متقاضیان دریافت شده بود نیز براساس دستور ابلاغی از سهم آورده آنها کسر شد.

این مقام مسئول تصریح کرد: مجموعه این اقدامات حمایتی موجب شد آورده متقاضیان در این فاز از یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان به یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان کاهش پیدا کند.

تعیین تکلیف ۴۳۰۰ واحد مسکن مهر بلاتکلیف در مهستان

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید مهستان، درباره آخرین وضعیت پروژه‌های مسکن مهر این شهر اظهار کرد: در گذشته ۴۹ هزار و ۴۵۰ واحد مسکن مهر در مهستان تعریف شده بود که با میزان جمعیت‌پذیری و افق جمعیتی شهر همخوانی نداشت و همین موضوع موجب شد بخشی از این پروژه‌ها از اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ بدون متقاضی رها شوند.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده از سال گذشته، ۴ هزار و ۳۰۰ واحد از پروژه‌های فاقد متقاضی را وارد مدار نهضت ملی مسکن کردیم و پس از سال‌ها بلاتکلیفی، قراردادهای مربوط به این واحدها منعقد شده است.

رضایی ادامه داد: در حال حاضر مطالعات مقاوم‌سازی این پروژه‌ها و همچنین تطبیق نقشه‌ها با آیین‌نامه‌ها و استانداردهای روز مهندسی در حال انجام است و پس از تکمیل این مراحل، پروژه‌ها وارد فاز اجرای نما و نازک‌کاری داخلی خواهند شد.

پیگیری برای حل مشکلات حقوقی ۱۵۵۰ واحد مسکن مهستان

وی درباره واحدهای دارای مشکلات حقوقی نیز گفت: حدود هزار و ۵۵۰ واحد مسکونی در قالب پروژه‌های تعاونی (دوجانبه) خارج از اختیارات مستقیم دولت اداره می‌شوند.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید مهستان در پایان خاطرنشان کرد: عمده این واحدها در تعاونی‌های ۳ و ۴ و ترمینال‌های شهرداری قرار دارند که متأسفانه به دلیل اختلافات و مسائل حقوقی و قضایی داخلی تعاونی‌ها متوقف مانده‌اند. پیگیری‌ها برای گره‌گشایی از مشکلات این واحدها و تعیین تکلیف پروژه‌های متوقف‌شده نیز در دست انجام است.