به گزارش خبرگزاری مهر، حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در جلسه پایش طرحهای حمایتی مسکن با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرحهای مسکن ملی، اظهار کرد: تاکنون حدود ۳۰ هزار واحد مسکن ملی افتتاح شده است و با افتتاح ۱۳۰ هزار واحد دیگر در ادامه سال جاری، مجموع افتتاحهای امسال به ۱۶۰ هزار واحد خواهد رسید.
ضرورت فعالسازی ظرفیتهای مالی برای جلوگیری از کندی پروژهها
وی با اشاره به ضرورت رفع موانع مالی پروژههای مسکن افزود: با توجه به شرایط اقتصادی موجود، چه از نظر وضعیت تأمین آورده متقاضیان و چه برای جبران آثار افزایش هزینه تمامشده ساخت، لازم است همه ظرفیتهای پیشبینیشده فعال شود تا پروژهها با کندی مواجه نشوند.
طاهرخانی از طبقهبندی سایتهای طرحهای مسکن ملی بر اساس موقعیت مکانی و فاصله آنها از شهرهای مادر خبر داد و بیان کرد: با توجه به تفاوت موقعیت پروژهها، مدل آمادهسازی و تأمین زیرساخت در هر سایت متفاوت است و نمیتوان برای همه پروژهها یک نسخه واحد در نظر گرفت، برنامهریزی شده است متناسب با نوع و موقعیت هر پروژه، همزمان با پیشرفت عملیات ساخت، خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز نیز تأمین شود.
وی تأمین خدمات در محل سکونت را عاملی مؤثر در مدیریت هزینههای زندگی خانوارها دانست و گفت: هدف صرفاً ساخت واحد مسکونی نیست، بلکه باید در نهایت فضای زندگی مطلوب و قابل سکونتی برای شهروندان فراهم شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی طرح استیجار را یکی دیگر از دستورکارهای مهم وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد و یادآور شد: تاکنون ثبتنام از متقاضیان این طرح در ۱۸ استان انجام شده و برنامهریزی شده است از نیمه مهرماه روند تحویل واحدها به متقاضیان آغاز شود.
وی ادامه داد: از مجموع برنامه ابلاغی برای تأمین ۱۰ هزار واحد، تاکنون حدود ۶ هزار واحد تأمین شده است و اقدامات مربوط به تکمیل ظرفیت باقیمانده نیز در حال پیگیری است.
طاهرخانی از تأمین اعتبار برای پرداخت تسهیلات متمم واحدهای مسکن ملی خبر داد و گفت: سقف این تسهیلات از ۶۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
آغاز پرداخت تسهیلات متمم مسکن ملی در برخی استانها
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات متمم ساخت اظهار کرد: پروژههای مشمول دریافت تسهیلات متمم شناسایی شدهاند و پرداخت منابع در برخی استانها نیز آغاز شده است. تسهیلات متمم با افزایش سقف از ۶۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان پیشبینی شده است و با توجه به تجربیات دورههای گذشته، انتظار میرود روند انعقاد قرارداد و پرداخت منابع با سرعت بیشتری انجام شود.
وی ادامه داد: برنامهریزی شده است حداکثر ظرف یک ماه، فرآیند پرداخت تسهیلات متمم برای تمامی پروژههای مشمول به سرانجام برسد تا منابع مورد نیاز هرچه سریعتر به پروژهها تزریق شود.
تأمین منابع برای حمایت از دهکهای کمدرآمد
طاهرخانی در پایان با اشاره به سایر ظرفیتهای تأمین مالی پروژهها، خاطرنشان کرد: علاوه بر تسهیلات بانکی، برای حمایت از دهکهای کمدرآمد نیز منابعی در نظر گرفته شده است که بخشی از آن از طریق سازمان ملی زمین و مسکن و بخشی دیگر از محل منابع صندوق ملی مسکن تأمین خواهد شد.
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