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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۲

اجرای عملیات آبخیزداری در بروجرد برای مقابله با پدیده «ال‌نینو»

اجرای عملیات آبخیزداری در بروجرد برای مقابله با پدیده «ال‌نینو»

بروجرد - مدیرکل منابع طبیعی لرستان از اجرای عملیات آبخیزداری در بروجرد برای مقابله با پدیده «ال‌نینو» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد نجفی صبح امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در راستای سیاست‌های کلان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مبنی بر پیشگیری از بحران‌های احتمالی ناشی از پدیده «ال‌نینو» و به‌منظور ارتقای تاب‌آوری اراضی ملی، عملیات گسترده آبخیزداری در حوزه «خایان» بروجرد آغاز و در حال اجرا است.

وی گفت: این پروژه باهدف مدیریت بهینه رواناب‌ها، کنترل سیلاب‌های احتمالی، حفاظت از خاک و تقویت سفره‌های آب زیرزمینی تدوین شده است. باتوجه‌به پیش‌بینی‌های اقلیمی و احتمال افزایش بارش‌ها در فصل پیشرو، اجرای این طرح گامی مؤثر در پیشگیری از خسارت به زیرساخت‌ها و اراضی کشاورزی محسوب می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی لرستان، افزود: برای اجرای این طرح جامع آبخیزداری در حوزه «خایان» بروجرد، اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات تملک و دارایی‌های سرمایه‌ای تخصیص‌یافته است که با نظارت کارشناسان متخصص اداره منابع طبیعی، عملیات اجرایی آن با سرعت و دقت در حال پیشرفت است.

کد مطلب 6941006

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    نظرات

    • سوری IR ۲۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
      0 0
      پاسخ
      یعنی قراره سیلاب بیاد

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