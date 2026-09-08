به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد نجفی صبح امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در راستای سیاست‌های کلان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مبنی بر پیشگیری از بحران‌های احتمالی ناشی از پدیده «ال‌نینو» و به‌منظور ارتقای تاب‌آوری اراضی ملی، عملیات گسترده آبخیزداری در حوزه «خایان» بروجرد آغاز و در حال اجرا است.

وی گفت: این پروژه باهدف مدیریت بهینه رواناب‌ها، کنترل سیلاب‌های احتمالی، حفاظت از خاک و تقویت سفره‌های آب زیرزمینی تدوین شده است. باتوجه‌به پیش‌بینی‌های اقلیمی و احتمال افزایش بارش‌ها در فصل پیشرو، اجرای این طرح گامی مؤثر در پیشگیری از خسارت به زیرساخت‌ها و اراضی کشاورزی محسوب می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی لرستان، افزود: برای اجرای این طرح جامع آبخیزداری در حوزه «خایان» بروجرد، اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات تملک و دارایی‌های سرمایه‌ای تخصیص‌یافته است که با نظارت کارشناسان متخصص اداره منابع طبیعی، عملیات اجرایی آن با سرعت و دقت در حال پیشرفت است.