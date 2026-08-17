به گزارش خبرگزاری مهر، پلتفرم کتاب صوتی و الکترونیک فیدیبو با اجرای طرح «سبزخوانی»، کاربران خود را به مطالعه کتاب‌های الکترونیک و گوش دادن به کتاب‌های صوتی با هدف کاهش مصرف کاغذ و کمک به حفظ جنگل‌ها دعوت کرد. در این طرح، کاربران می‌توانند با ورود به پروفایل فیدیبو و انتخاب بخش «سبزخوانی»، مسیر مطالعه خود را آغاز کنند. این مسیر از چند ماموریت تشکیل شده و هر ماموریت یک درخت دارد که با مطالعه کتاب یا گوش دادن به کتاب صوتی رشد می‌کند.

مسیر «سبزخوانی» با یک درخت سیب آغاز می‌شود و با رشد کامل هر درخت، قفل درخت بعدی باز خواهد شد. کاربران با انجام هر ماموریت و رسیدن به مرحله نهایی رشد درخت، ۲۵۰ امتیاز در فیدی‌کلاب دریافت می‌کنند. کاربران با هر 2 ساعت مطالعه نسخه الکترونیک یا صوتی کتاب‌ها، در طول هفته می‌توانند یک ماموریت را تکمیل کرده و ۲۵۰ امتیاز دریافت کنند. این امتیازها در فیدی‌کلاب قابل استفاده هستند و می‌توان از آن‌ها برای دریافت تخفیف کتاب‌های صوتی و متنی استفاده کرد. فیدیبو هدف از اجرای «سبزخوانی» را پیوند دادن مطالعه دیجیتال با حفظ محیط‌زیست عنوان کرده است؛ به این معنا که افزایش استفاده از کتاب‌های الکترونیک و صوتی می‌تواند به کاهش مصرف کاغذ و در نتیجه کاهش نیاز به قطع درختان کمک کند.