به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، فرانچسکا آلبانیز گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی، هشدار داد که پاکسازی آوارهای نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی ممکن است منجر به نابودی شواهد مهمی از جنایات وحشیانه این رژیم علیه غیرنظیان فلسطینی شود و تلاش‌ها برای بیرون کشیدن پیکر شهدا و شناسایی هویت آن‌ها را مختل کند.

آلبانیز در بیانیه‌ خود اعلام کرد که جمع‌آوری شواهد و شناسایی هویت قربانیان باید پیش از هرگونه عملیات جامع برای پاکسازی آوارها انجام شود. وی بر لزوم ایفای نقش و مسئولیت فلسطینی‌ها در تدوین و اجرای طرح‌های آواربرداری تأکید کرد.

این مقام سازمان ملل افزود که آوارها در غزه «تنها به معنای خرابه‌های ساختمان‌ها نیست، بلکه بخشی از یک صحنه جرم، یک قبرستان و یک سند فیزیکی محسوب می‌شود.»

آلبانیز اعلام کرد که منابع متعددی به او اطلاع داده‌اند که شرکت‌های اسرائیلی در عملیات پاکسازی آوارها مشارکت دارند.

هشدارهای آلبانیز در حالی مطرح می‌شود که سازمان ملل حجم آوارها و خرابی‌های انباشته‌ شده در نوار غزه را حدود ۶۱ میلیون تن تخمین زده و پیش بینی کرد که پاکسازی این حجم از ویرانی ممکن است حدود هفت سال به طول بینجامد.

وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی، دفتر بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر و یا ارتش اسرائیل، تاکنون هیچ یک واکنشی به اظهارات آلبانیز نشان نداده‌اند. این سه نهاد تروریستی پیش‌تر بارها مواضع او را در قبال عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در نوار غزه به شدت رد کرده بودند.

از سوی دیگر، حماس از هشدار آلبانیزی استقبال کرد و خواستار پاکسازی آوارها به شیوه‌ای شد که بیرون کشیدن پیکر مفقودان و حفظ شواهد را تضمین کند.

در همین رابطه وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد که در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه، بیش از ۷۳ هزار فلسطینی به شهادت رسیده‌اند.

مقامات فلسطینی تخمین می‌زنند که بیش از ۸ هزار شهید همچنان زیر آوارها مدفون هستند. یک تیم فلسطینی ماه گذشته در جریان عملیات جستجوی آوارها در شهر غزه، پیکر ۱۱۲ نفر از یک خاندان واحد را کشف کرد.