به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا صبح سه شنبه در آئین بهره برداری از بازطراحی و بهسازی، کتابخانه‌های عمومی شهید امام خامنه‌ای شهر بنک در شهرستان کنگان و شهید عباس آذریار شهر بهارستان در شهرستان جم اظهار کرد: همزمانی بهره‌برداری از این مجموعه با روزهای منتهی به بازگشایی مدارس، فرصت مناسبی برای تقویت تعامل میان نهاد کتابخانه‌های عمومی و آموزش و پرورش است تا دانش‌آموزان سال تحصیلی جدید را با آمادگی بیشتری آغاز کنند.

فرماندار کنگان افزود: کتابخانه عمومی می‌تواند در کنار مدرسه، محیطی مناسب برای مطالعه، کسب علم و رشد فکری دانش‌آموزان فراهم کند و همکاری مجموعه‌های فرهنگی و آموزشی شهرستان می‌تواند به استفاده بهتر نسل نوجوان و جوان از ظرفیت‌های کتابخانه‌ای کمک کند.

سید جلال حق‌شناس، رئیس شورای اسلامی شهر بهارستان، نیز با اشاره به تغییر فضای کتابخانه شهید عباس آذریار پس از بازطراحی گفت: فضای جدید نسبت به گذشته جذابیت بیشتری پیدا کرده و شرایط مناسب‌تری برای حضور شهروندان فراهم شده است.

در پایان این آئین‌ها از دست اندرکاران این دو پروژه با اهدای لوح سپاس تقدیر به عمل آمد.

کتابخانه‌های عمومی شهید امام خامنه‌ای شهر بنک در شهرستان کنگان و شهید عباس آذریار شهر بهارستان در شهرستان جم، پس از اجرای طرح بازطراحی و بهسازی، انجام تعمیرات اساسی و تجهیز به امکانات روز، در آیین‌هایی جداگانه با حضور مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر، فرماندار کنگان و جمعی از مسئولان محلی، بار دیگر به روی مردم و دوستداران کتاب گشوده شدند.

این دو پروژه با رویکرد ارتقای کیفیت فضاهای کتابخانه‌ای، ایجاد محیطی شاداب، جذاب و مناسب برای مطالعه و یادگیری و فراهم کردن بستر مطلوب‌تر برای فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی اجرا شده‌اند و با بهره‌برداری از آنها، زمینه ارائه خدمات باکیفیت‌تر به کودکان، نوجوانان، دانش‌آموزان، اعضای کتابخانه‌ها و عموم شهروندان و اهالی فرهنگ‌دوست این مناطق فراهم شده است.