به گزارش خبرنگار مهر، حیدر راهب ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با هفته دولت، سه پروژه کتابخانه‌ای در استان بوشهر شامل طرح توسعه و بازسازی کتابخانه عمومی حاج سیدعلی قمی شهر شنبه و پروژه‌های بازطراحی کتابخانه‌های عمومی شهید امام خامنه‌ای شهر بنک و شهید عباس آذریار بهارستان به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بوشهر افزود: طرح توسعه کتابخانه عمومی حاج سیدعلی قمی شهر شنبه با هدف افزایش ظرفیت و بهبود فضاهای خدماتی این کتابخانه اجرا شده است. با اجرای این طرح، ۱۴۰ مترمربع به زیربنای ۱۲۶ مترمربعی کتابخانه افزوده شده و مجموع زیربنای آن به ۲۶۶ مترمربع رسیده است.

وی گفت: در این طرح، بخش‌های مختلف کتابخانه از جمله بخش کودک، مخزن و سالن مطالعه توسعه یافته و تجهیزات و امکانات آن نیز به‌روزرسانی شده است تا این مرکز فرهنگی با ظرفیت و کیفیت مطلوب‌تر به شهروندان خدمات ارائه کند.

وی تصریح کرد: همچنین دو کتابخانه عمومی شهید امام خامنه‌ای شهر بنک و شهید عباس آذریار بهارستان پس از اجرای طرح بازطراحی و بهسازی فضای موجود، انجام تعمیرات اساسی و تجهیز به امکانات روز، در هفته دولت مجدداً به چرخه خدمت‌رسانی بازمی‌گردند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بوشهر بیان کرد: این پروژه‌ها با رویکرد ارتقای کیفیت فضاهای کتابخانه‌ای و ایجاد محیطی مناسب‌تر برای مطالعه، یادگیری و فعالیت‌های فرهنگی اجرا شده‌اند و زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر به کودکان، نوجوانان، اعضای کتابخانه‌ها و اهالی فرهنگ‌دوست مناطق را فراهم می‌کنند.

وی اضافه کرد: استان بوشهر هم‌اکنون دارای ۶۹ باب کتابخانه عمومی است و طی سال‌های اخیر ۲۹ کتابخانه در استان بازطراحی و بهسازی شده‌اند؛ اقدامی که بوشهر را در شمار استان‌های پیشرو کشور در زمینه بازطراحی و ارتقای فضاهای کتابخانه‌ای قرار داده است.