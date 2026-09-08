به گزارش خبرگزاری مهر، عباس دلفاردی، گفت: انتخاب دکترحسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، به‌عنوان برگزیده حوزه دیپلماسی حقوقی از سوی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، موجب خرسندی فعالان حوزه عدالت و جامعه حقوقی کشور شد.

وی افزود: انتخاب عبدلیان‌ پور، در این سطح، صرفاً یک موفقیت فردی نیست، بلکه نشان‌دهنده تخصص، درایت و رویکرد تحول‌گرای وی در حوزه نظام حقوقی و قضایی کشور است.

رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان با اشاره به اهمیت دیپلماسی حقوقی در شرایط کنونی اظهار کرد: دیپلماسی حقوقی یکی از ابزارهای مهم برای تبیین دیدگاه‌ها و ظرفیت‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی است و این انتخاب نشان می‌دهد تخصص‌ها و ظرفیت‌های مدیریتی و حقوقی کشور قابلیت طرح و پذیرش در سطوح ملی و بین‌المللی را دارند.

دلفاردی، ادامه داد: بررسی دیدگاه‌ها و دستاوردهای عبدلیان‌پور نشان‌دهنده رویکردی جامع‌نگر در تحلیل مسائل حقوقی است؛ رویکردی که توانسته میان چالش‌های سنتی حوزه قضایی و الزامات و نیازهای نوین دیپلماسی حقوقی ارتباط برقرار کند.

وی افزود: اگر به سوابق و فعالیت‌های دکتر عبدلیان‌پور نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که ایشان همواره بر پیوند میان «دانش» و «عمل» تأکید داشته‌اند.

وی با بیان اینکه این موفقیت حاصل سال‌ها فعالیت تخصصی و مدیریتی است، گفت: تولید محتوای تخصصی، مدیریت مجموعه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و توجه به جایگاه حقوقی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی، از جمله اقداماتی است که در شکل‌گیری این دستاورد نقش داشته است.

نایب‌ رئیس شورای عالی کارشناسان قوه قضائیه تصریح کرد: عبدلیان‌پور، با بهره‌گیری از ظرفیت تخصصی در مسیر توسعه سازمانی نشان داده است که مدیریت در مجموعه‌های قضایی و حقوقی باید مبتنی بر دانش، تخصص و رویکرد تحول‌گرا باشد تا بتواند زمینه اثرگذاری بیشتر در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی را فراهم کند.

دلفاردی، با اشاره به آثار انگیزشی این موفقیت بر مجموعه کارشناسان رسمی دادگستری اظهار کرد: موفقیت مدیران در سطوح عالی، آثار مثبت و انگیزشی قابل توجهی بر بدنه اجرایی مجموعه‌ها دارد و انتخاب رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به‌عنوان برگزیده حوزه دیپلماسی حقوقی، نشان‌دهنده حرکت در مسیر تخصص، دانش و تعالی حرفه‌ای است.

وی افزود: این دستاورد یادآور این واقعیت است که برای حضور مؤثر و اثرگذاری در عرصه‌های بین‌المللی، باید بر پایه دانش تخصصی، توانمندی حرفه‌ای و همت والا حرکت کرد.

رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان در پایان گفت: جامعه کارشناسان رسمی در سراسر کشور این موفقیت را برگ زرینی در کارنامه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه می‌داند و معتقد است چنین دستاوردهایی می‌تواند موجب افزایش اعتمادبه‌نفس، انگیزه و ارتقای جایگاه حرفه‌ای کارشناسان و سایر همکاران این مجموعه شود.