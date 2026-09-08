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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۱

پیگیری دیوان محاسبات درباره رسوب منابع هلال احمر در حساب بانک‌ها

پیگیری دیوان محاسبات درباره رسوب منابع هلال احمر در حساب بانک‌ها

دیوان محاسبات کشور، موضوع رسوب منابع هلال احمر در حساب بانک‌های تجاری را پیگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان از منابع دریافتی جمعیت هلال احمر از محل بودجه عمومی، به حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک‌های تجاری منتقل و طی سنوات گذشته رسوب کرده است.

انتقال و نگهداری این منابع خارج از حساب واحد خزانه، مغایر با الزامات مقرر در بند «الف» ماده (۴۹) قانون بانک مرکزی و ماده (۲) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی بوده و از حیث نحوه نگهداری و مدیریت وجوه عمومی، واجد ایراد قانونی است.

تداوم رسوب منابع موجب عدم بهره‌گیری به‌موقع و کاهش قدرت خرید منابع متناسب با تورم سال‌های اخیر شده و هزینه تأمین تجهیزات، امکانات و نیازمندی‌های امدادی جمعیت هلال احمر را افزایش داده و بر کیفیت امدادرسانی در حوادث، سوانح و سطح آمادگی و توان تجهیزاتی این جمعیت اثرگذار بوده‌است.

کد مطلب 6941156
زهرا علیدادی

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