به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان از منابع دریافتی جمعیت هلال احمر از محل بودجه عمومی، به حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک‌های تجاری منتقل و طی سنوات گذشته رسوب کرده است.

انتقال و نگهداری این منابع خارج از حساب واحد خزانه، مغایر با الزامات مقرر در بند «الف» ماده (۴۹) قانون بانک مرکزی و ماده (۲) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی بوده و از حیث نحوه نگهداری و مدیریت وجوه عمومی، واجد ایراد قانونی است.

تداوم رسوب منابع موجب عدم بهره‌گیری به‌موقع و کاهش قدرت خرید منابع متناسب با تورم سال‌های اخیر شده و هزینه تأمین تجهیزات، امکانات و نیازمندی‌های امدادی جمعیت هلال احمر را افزایش داده و بر کیفیت امدادرسانی در حوادث، سوانح و سطح آمادگی و توان تجهیزاتی این جمعیت اثرگذار بوده‌است.