به گزاش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی محلات الگوی شهرداری منطقه ۱۹ با حضور علیاصغر کمالیزاده، مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران، حسین اخگرپور شهردار منطقه و جمعی از مسئولان شهری برگزار شد.
کمالیزاده در این نشست گفت: پس از برگزاری جلسات متعدد با مناطق، چارچوب اولیه طرحهای نوسازی تدوین و در شورای شهرداران ارائه شد و در ادامه جلسات کارشناسی برای تکمیل و اصلاح این برنامهها برگزار شده است.
وی افزود: مدیریت این پروژهها صرفاً بر عهده سازمان نوسازی نیست و شهردار تهران بهعنوان مسئول و محور اصلی پروژه، نقش راهبری دارد؛ مناطق نیز باید در تعریف پروژه، تأمین منابع، اجرای طرح و بهرهمندی از منافع حاصل از نوسازی نقش فعال داشته باشند.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران ادامه داد: این سازمان آمادگی دارد متناسب با شرایط هر پروژه، پشتیبانی فنی لازم را از طریق دفاتر تسهیلگری یا مشاوران تخصصی فراهم کند و در صورت نیاز برای اخذ مصوبات و تسهیلات موردنیاز نیز اقدامات لازم را انجام دهد.
کمالیزاده با تأکید بر اینکه منافع حاصل از فعالیتهای سازمان در حوزه بافت فرسوده باید تا حد امکان در همان منطقه هزینه شود، گفت: در صورت نیاز میتوان از ظرفیت سایر مناطق نیز برای پشتیبانی از پروژهها استفاده کرد.
وی همچنین با اشاره به ابعاد اجتماعی و فرهنگی نوسازی بافتهای فرسوده اظهار کرد: نوسازی تنها یک اقدام فنی و عمرانی نیست و باید با ایجاد ارتباط مؤثر با مردم، زمینه مشارکت و همراهی آنان برای نوسازی متناسب با شرایط هر محدوده فراهم شود.
در این نشست، موضوعات مرتبط با ساماندهی اراضی، تعریض معابر و پیشبرد طرحهای بازآفرینی شهری بررسی و بر تسریع در نهاییسازی طرحها، پیگیری توافق و تملک اراضی، تعیین چارچوب ساختوساز و اجرای پروژههای اولویتدار تأکید شد.
بازآفرینی شمیراننو و گلشن ـ جوادیه در مسیر اجرا
نشست ویژه بررسی و راهبری طرحهای بازآفرینی و احداث محلات الگو در منطقه ۴ با حضور علیاصغر کمالیزاده مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران، شهردار منطقه ۴، معاون شهرسازی و معماری منطقه و جمعی از مدیران شهری برگزار شد.
کمالیزاده با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در زمینه ایجاد محلات الگو و جهش در بازآفرینی بافتهای فرسوده اظهار کرد: هدف از اجرای این طرحها صرفاً مداخله عمرانی در بافتهای فرسوده نیست، بلکه باید با استفاده از ظرفیتهای ملکی، مالی و مشارکت دستگاههای مختلف، زمینه ایجاد محلهای زیستپذیر با دسترسی مناسب به خدمات و زیرساختهای شهری فراهم شود.
وی با تأکید بر ضرورت تعیین سازوکار مشخص برای تأمین زمین، تأمین مالی و تعیین تکلیف مالکیت اراضی افزود: در محلاتی که تعدد مالکان و دستگاههای صاحب زمین وجود دارد، لازم است از ظرفیت همه نهادهای ذیربط برای پیشبرد پروژه استفاده شود و توافقات نیز بهصورت مشخص و مکتوب دنبال شود.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران گفت: طراحی طرح موضعی محدوده شمیراننو به پایان رسیده و این طرح در مرحله نهایی آمادهسازی برای ارسال به کمیسیون ماده ۵ قرار دارد و باید با رفع موانع موجود، روند تصویب و اجرای آن با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی افزود: در طرح شمیراننو ظرفیت اراضی متعلق به ارتش، بنیاد و شهرداری برای تأمین مسکن، خدمات و تعریف پروژههای محرک توسعه مورد توجه قرار گرفته و اجرای فازبندیشده طرح، آزادسازی تدریجی محدوده، ایجاد مراکز محله و تقویت محورهای پیاده از جمله رویکردهای پیشبینیشده در این طرح است.
کمالیزاده همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف تفاهمنامههای مورد نیاز برای استفاده از ظرفیت اراضی موجود در شمیراننو تأکید کرد.
وی در ادامه با اشاره به طرح بازآفرینی گلشن ـ جوادیه اظهار کرد: این محدوده با وسعت حدود ۲۰۰ هکتار، به دلیل گستردگی، تعدد مالکان و شرایط خاص کالبدی، نیازمند یک مدل اجرایی و مالی مشخص است و باید تصویری روشن از آینده محدوده و نحوه اجرای طرح ارائه شود.
کمالیزاده شناسایی و تعیین تکلیف مالکیت اراضی، جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز، تأمین خدمات عمومی، آزادسازی معابر و تعریف پروژههای محرک توسعه را از اولویتهای طرح گلشن ـ جوادیه عنوان کرد.
وی همچنین بر ضرورت تعیین دقیق گذرهای ثبتی در محدوده گلشن تأکید کرد و گفت: برای پیشبرد طرح و جلوگیری از ابهام در فرآیند اجرا، وضعیت گذرهای ثبتی باید بهصورت دقیق مشخص و در طرح لحاظ شود.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران با اشاره به ضرورت تدوین مدل مالی پروژههای بازآفرینی منطقه ۴ خاطرنشان کرد: استفاده از منابع سازمان نوسازی، مشارکت مالکان و سرمایهگذاران و سایر روشهای تأمین مالی باید در قالب یک مدل مشخص بررسی شود تا طرحها علاوه بر قابلیت تصویب، از ظرفیت لازم برای ورود به مرحله اجرا نیز برخوردار باشند.
در پایان مقرر شد جلسهای با حضور معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و مالکان اصلی اراضی برای بررسی توافقات و ظرفیتهای همکاری برگزار و مدلهای پیشنهادی تأمین مالی و اجرای پروژه جمعبندی شود.
تسریع در پرداخت خسارت به خانوادههای آسیبدیده منطقه ۱۳
سیدمحمدرحیم مرتضوی، شهردار منطقه ۱۳، در نشست تخصصی تسریع در فرآیند ارزیابی و پرداخت خسارت اثاثیه اماکن مسکونی که با حضور شریفی، معاون پیشگیری و کاهش خطر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، مدیران و ارزیابان ارشد شرکت بیمه ایران برگزار شد، اظهار داشت: رسیدگی به موضوعات شهروندان آسیبدیده و کاهش دغدغههای آنان از اولویتهای مدیریت شهری است.
وی افزود: مجموعه شهرداری منطقه ۱۳ با بهرهگیری از ظرفیت نواحی و اطلاعات موجود، در تعامل با بیمه ایران، روند رسیدگی به پروندهها را تسریع میکند.
مرتضوی با بیان اینکه در مرحله نخست، شهرداری برای تأمین نیازهای اقامتی خانوادهها، از جمله اسکان، تأمین ودیعه و اجاره مسکن و پرداخت کمکهای بلاعوض، اقدامات حمایتی لازم را انجام داده است، افزود: در ادامه این فرآیند، پروندههای مربوط به جبران خسارت اثاثیه و لوازم منزل واحدهای مسکونی آسیبدیده برای بررسی و ارزیابی به کارشناسان بیمه ایران ارجاع میشود.
نمایندگان بیمه ایران نیز اعلام کردند خسارت لوازم و اثاثیه منازل پس از کارشناسی و بررسی مستندات پرداخت میشود و برای هر واحد مسکونی، تا سقف یک میلیارد تومان کمک بلاعوض و یک میلیارد تومان تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده است.
ساماندهی جمعآوری پسماند در خیابان بهبودی منطقه ۲
مهدی صالحی، شهردار منطقه ۲، با تأکید بر اینکه خیابان بهبودی بهعنوان یکی از خیابانهای منتخب در اجرای پروژههای شاخص و کارویژه مدیریت شهری منطقه است، اظهار داشت: نصب مخازن دوقلوی پسماند، تکمیلکننده مجموعه اقدامات عمرانی، ترافیکی و خدماتی است که با رویکرد ارتقای زیرساختهای زیستمحیطی، فرآیند جمعآوری پسماند را نیز در این محدوده ساماندهی میکند.
وی افزود: در این طرح، ۶۴ مخزن دوقلو با هدف حفظ و ارتقای محیطزیست شهری، حذف پدیده نامطلوب زبالهگردی، افزایش حداکثری تفکیک از مبدأ و ساماندهی اصولی جمعآوری پسماند خشک و تر جانمایی شده است.
شهردار منطقه ۲ درباره ویژگیهای فنی این مخازن گفت: یکی از معضلات دیرینه مدیریت پسماند، دسترسی عوامل غیرمجاز به مخازن و برهمزدن چرخه بازیافت است. در طراحی جدید، ملاحظات ایمنی بهگونهای لحاظ شده که امکان برداشت پسماند برای افراد غیرمسئول سلب شود؛ اقدامی که علاوه بر جلوگیری از پراکندگی زباله، فعالیت واسطهها را حذف میکند.
وی رنگبندی مخازن را ابزاری برای تسهیل مشارکت شهروندان دانست و بیان کرد: تفکیک رنگی مخازن، شامل سبز ویژه پسماندهای تر و آبی ویژه پسماندهای خشک، با هدف بصریسازی و سادهسازی فرآیند تفکیک برای شهروندان انجام شده است.
صالحی با تأکید بر نقش کلیدی آموزش در موفقیت این طرح پایلوت عنوان کرد: تیمهای آموزش و اطلاعرسانی بازیافت با حضور میدانی در خیابان بهبودی و مراجعه چهرهبهچهره به واحدهای صنفی، آموزش اصول صحیح تفکیک را ارائه کردند.
وی گفت: هدف، ایجاد الگویی موفق در محله بهبودی است تا در صورت حصول نتایج مورد انتظار، این مدل حذف عوامل غیرمجاز و بهینهسازی بازیافت به سایر محلات منطقه نیز تعمیم داده شود.
منطقه ۱۸ به استقبال باران میرود
همزمان با نزدیک شدن به فصل بارشهای فصلی، مدیریت شهری منطقه ۱۸ با اجرای طرحی ضربتی، عملیات گسترده لایروبی و پاکسازی انهار سرپوشیده معابر را با هدف افزایش آمادگی شبکه جمعآوری آبهای سطحی و پیشگیری از آبگرفتگیهای احتمالی آغاز کرده است.
این طرح از ابتدای شهریورماه آغاز شده و تا ابتدای آبانماه ادامه خواهد داشت و طی آن، ۵۰ کیلومتر از مسیر انهار سرپوشیده معابر منطقه با استفاده از ماشینآلات مکانیزه، کامیونها و خودروهای ویژه حمل پسماند، پاکسازی و لایروبی میشود.
در اجرای این طرح، نیروهای خدمات شهری منطقه با مشارکت نواحی هفتگانه، بهصورت روزانه یک محور را بهعنوان محدوده هدف انتخاب کرده و بلافاصله عملیات لایروبی و تخلیه رسوبات و پسماندهای انباشتهشده در انهار سرپوشیده آن محدوده را در دستور کار قرار میدهند.
آمادگی برای روزهای بارانی تنها به انهار سرپوشیده محدود نمیشود. اداره قنوات و مسیلهای منطقه نیز با بهرهگیری از روشهای دستی نسبت به پاکسازی و لایروبی کانالهای جمعآوری آبهای سطحی در نقاط مختلف منطقه اقدام میکند.
پاکسازی مسیر عبور آبهای سطحی و حذف رسوبات و موانع موجود، نقش مهمی در ارتقای ظرفیت شبکه هدایت آب و کاهش احتمال آبگرفتگی معابر در زمان بارندگی دارد.
مدیریت شهری منطقه ۱۸ با اجرای این طرح پیشگیرانه تلاش دارد پیش از آغاز بارشهای فصلی، بخش قابل توجهی از شبکه جمعآوری و هدایت آبهای سطحی را آماده کرده و با افزایش ضریب آمادگی، شرایط ایمنتری را برای تردد و زندگی روزمره شهروندان فراهم کند.
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