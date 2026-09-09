احسان احمدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه وزش باد می‌تواند به سازه‌های سبک و موقتی آسیب برساند، اظهار داشت: احتمال گرد و خاک محلی نیز در برخی مناطق استان وجود دارد و شهروندان باید نسبت به این شرایط جوی توجه داشته باشند.

وی با بیان اینکه دمای هوا طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه کاهش قابل توجهی خواهد داشت، تصریح کرد: مجدداً طی روزهای پایانی هفته افزایش نسبی دما را خواهیم داشت و این نوسانات دمایی برای فعالیت‌های کشاورزی و روزمره تأثیرگذار خواهد بود.

کارشناس هواشناسی استان با اشاره به اینکه وزش باد شدید می‌تواند در مناطق مرزی و جنوب شرقی استان بیشتر محسوس باشد، خاطرنشان کرد: کشاورزان باید نسبت به برداشت محصولات خود در زمان مناسب اقدام کنند و از هرگونه عملیات کشاورزی در زمان وزش باد شدید خودداری کنند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه هواشناسی به صورت مستمر وضعیت جوی استان را پایش می‌کند، گفت: شهروندان به ویژه کشاورزان، دامداران و رانندگان، هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند و تمهیدات لازم را برای کاهش خسارت‌های احتمالی در نظر داشته باشند.